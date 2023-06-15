НОВОСТИАлтай

Страстно-красную квартиру с зебрами сдают за 1,7 тысячи рублей в Барнауле

Необычную квартиру сдают в краевой столице

15 июня 2023, 07:02, ИА Амител

Фото: "Без посредника"
Фото: "Без посредника"

В Барнауле колоритную "двушку" сдают посуточно на ул. Привокзальной, 5а. Проживание в этой квартире стоит от 1,7 тыс. рублей в сутки, говорится в объявлении на "Без посредника".

В гостиной "двушки" сразу бросаются в глаза стены и просторный диван. Они ярко-красного цвета – такого же, в какой зачастую раскрашивают нарисованные сердечки.

На полу лежит ковер с анималистичным принтом, а за мягкой мебелью висит картина с зебрами. Подушки украшены витиеватыми золотистыми цветочками. Есть небольшая тумбочка для хранения вещей и старенький телевизор.

В общем, интерьер в комнате довольно страстный.

Стиль, в котором выполнена вторая комната (спальня), более спокойный. В ней все в приглушенных тонах: зелено-желтые обои, покрывало с розами и "воздушные" занавески.

В квартире имеются стиральная машина, плита и холодильник.

"Под вечеринки не сдаем", – предупреждает продавец.

Фото:

В Барнауле за 6 млн продают квартиру, в которой вместо люстры — свечной фитиль

Квартиру с романтическим интерьером и слегка "давящим" освещением предлагают купить барнаульцам
НОВОСТИАлтай
недвижимость

Комментарии 4

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Гость

12:21:46 15-06-2023

бордель какой-то

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Гость

14:47:59 15-06-2023

сколько девченок испортили на этом диване?

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Гость

16:14:26 15-06-2023

Гость (12:21:46 15-06-2023) бордель какой-то... Точно!Безвкусица и пошлость!

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Гость

16:38:13 15-06-2023

Гость (14:47:59 15-06-2023) сколько девченок испортили на этом диване?... написано же — под вечеринки не сдаём :)

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