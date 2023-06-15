Страстно-красную квартиру с зебрами сдают за 1,7 тысячи рублей в Барнауле
Необычную квартиру сдают в краевой столице
15 июня 2023, 07:02, ИА Амител
В Барнауле колоритную "двушку" сдают посуточно на ул. Привокзальной, 5а. Проживание в этой квартире стоит от 1,7 тыс. рублей в сутки, говорится в объявлении на "Без посредника".
В гостиной "двушки" сразу бросаются в глаза стены и просторный диван. Они ярко-красного цвета – такого же, в какой зачастую раскрашивают нарисованные сердечки.
На полу лежит ковер с анималистичным принтом, а за мягкой мебелью висит картина с зебрами. Подушки украшены витиеватыми золотистыми цветочками. Есть небольшая тумбочка для хранения вещей и старенький телевизор.
В общем, интерьер в комнате довольно страстный.
Стиль, в котором выполнена вторая комната (спальня), более спокойный. В ней все в приглушенных тонах: зелено-желтые обои, покрывало с розами и "воздушные" занавески.
В квартире имеются стиральная машина, плита и холодильник.
"Под вечеринки не сдаем", – предупреждает продавец.
12:21:46 15-06-2023
бордель какой-то
14:47:59 15-06-2023
сколько девченок испортили на этом диване?
16:14:26 15-06-2023
Гость (12:21:46 15-06-2023) бордель какой-то... Точно!Безвкусица и пошлость!
16:38:13 15-06-2023
Гость (14:47:59 15-06-2023) сколько девченок испортили на этом диване?... написано же — под вечеринки не сдаём :)