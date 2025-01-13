Комфорт высшего уровня. В комплексе "Сахаров Парк" стартовали продажи резиденций

В проекте предусмотрены двухуровневые урбан-виллы и пентхаусы

13 января 2025, 08:00, ИА Амител erid: 2W5zFHAYbDS

Центр продаж "Сахаров Парк" / Фото: предоставлено застройщиком

16 этажей, 210 резиденций, умные технологии и максимальный сервис – таким будет премиальный комплекс на площади Сахарова, в котором уже стартовали продажи. Проект возводят в сердце Барнаула, в окружении культурных, спортивных, учебных, торгово-деловых ориентиров.

Центр продаж резиденций открылся на пр. Социалистическом, 109. Его интерьер разработан специалистами известной московской студии дизайна E-interiors* и повторяет дизайн-код холлов "Сахаров Парка". Поэтому покупатели уже сейчас могут получить наглядное представление о том, как будут выглядеть лобби будущих резиденций: дизайнерская мебель, грамотно поставленный свет, натуральные материалы и безупречное зонирование пространства. При этом главный принцип работы центра продаж – индивидуальный подход к каждому покупателю, за которым закреплен персональный менеджер.

"В резиденциях мы создаем пространство, где премиальность находит отражение в каждой детали. Проект создает новые стандарты качества жизни в городе. Также в работе с покупателями мы заботимся о комфорте на каждом этапе: в выборе резиденции, покупке – вплоть до самой выдачи ключей", – прокомментировала директор по продажам Елена Андреева.

Комплекс "Сахаров Парк" будет состоять из трех башен, объединенных секциями. Покупателям доступна 21 уникальная планировка. Площади резиденций – от 60 до 324 квадратных метров. Помимо резиденций с мастер-спальнями и окнами в ванной, в "Сахаров Парке" предусмотрены двухуровневые урбан-виллы с собственным лифтом и пентхаусы с высокими потолками.

Как сообщил amic.ru застройщик "Сахаров Парка", резиденции приобретают как для дальнейшего проживания, так и в качестве инвестиций. Ажиотаж подогревает интересное и уникальное расположение объекта, не имеющее аналогов. Также "Сахаров Парк" привлекателен тем, что нацелен стать высокотехнологичным и современным комплексом в городе.

Управлять сервисами дома резиденты смогут через мобильное приложение. В "Сахаров Парке" внедрят полный комплект современных систем комфорта, высокоскоростные и бесшумные лифты, будет обеспечена безбарьерная среда, интеграция решений умного дома.

Коммерческое "насыщение" комплекса посвящено комфорту и отдыху проживающих. Около 5 тыс. квадратных метров займет премиальный фитнес-клуб World Class* с 25-метровым бассейном.

Также жильцам будут доступны рестораны авторской кухни, кафе, spa* и салоны красоты. В подземном паркинге спроектировано 273 машино-места и предусмотрена детейлинг мойка.

Сдать премиум-комплекс в эксплуатацию застройщик намерен до 2029 года.

Центр продаж резиденций "Сахаров Парк"

Социалистический пр., д. 109

тел (3852) 570-777

Сайт: saharovpark.ru

Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик – ООО СЗ ДОМСТРОЙ-БАРНАУЛ22

* E-interiors* (И-интериос); World Class ("Ворлд Класс"); spa (спа)

ИП Андреева Елена Александровна

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