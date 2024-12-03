"Вы сами знаете, что здесь будет". Как назвали премиум-комплекс на площади Сахарова

Объект может стать новым символом центра Барнаула

03 декабря 2024, 08:29, ИА Амител

Проект объекта на площади Сахарова / Фото: предоставлено застройщиком

В центре Барнаула стартовало строительство крупного премиального комплекса, который претендует стать главной архитектурной доминантой города.

Как прокомментировал девелопер, вариантов "имени" проекта было несколько. За основу брали исторические, художественные, культурные мотивы. Однако все-таки решено оставить в названии географический ориентир и особенность "наполнения". Так, во дворе комплекса появится собственный парк площадью более 3 тыс. квадратных метров. В нем выполнят авторский ландшафтный дизайн с многоуровневым освещением.

Проект объекта на площади Сахарова / Фото: предоставлено застройщиком

Логотип "Сахаров Парка" появился на привлекающем внимание ограждении строительной площадки. Автор фирменного стиля проекта, дизайнер Алексей Шелепов прокомментировал выбранное графическое решение.

"В целом логотип отражает идею самого жилого комплекса: резиденции призваны олицетворять город в городе, где башни – отправная точка в архитектуре города. В логотипе отражена архитектура проекта. Смотрим на здание с юго-восточной стороны: контур южных башен образует букву "П", изящная разорванная окружность иллюстрирует образ солнца и образует стилизованную литеру "С". Не хотелось делать логотип прямолинейным: объект премиальный, дорогой, интересный, он должен содержать определенную загадку. Получилось, что знак явно не считывается, но имеет свою внутреннюю легенду", – рассказал Алексей Шелепов.

Как стало известно, застройщик уже получил свидетельство на регистрацию товарного знака "Резиденции Сахаров Парк". Официального старта продаж еще не было, его застройщик планирует анонсировать в ближайшее время.

Справка

"Резиденции Сахаров Парк" – это три 16-этажные башни, которые объединят трехэтажными секциями с жилыми и коммерческими помещениями. В домах запланировано 210 резиденций с 21 уникальной планировкой. В частности, здесь запроектированы урбан-виллы с собственным лифтом, пентхаусы с высокими потолками, подземный высокотехнологичный паркинг, рассчитанный на 273 машино-места. В комплексе откроется премиальный фитнес-центр World Class.