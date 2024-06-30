Комфортный тренд. Жители Алтайского края стали чаще выбирать новый вид отдыха
Даже выезжая отдыхать на природу, люди не хотят отказываться от комфорта
30 июня 2024, 08:00, ИА Амител
Жители Алтайского края распробовали новый вид отдыха – глэмпинг. Это палатки на природе с удобствами на уровне гостиничного номера. Пользуется глэмпинг популярностью и в целом по России. Сейчас в стране уже около 650 объектов такого формата. В 2023 году было на 250 объектов меньше. По данным сервиса "Яндекс. Путешествия", сейчас глэмпинги стали бронировать в пять раз чаще, чем прошлым летом. Подробности сообщает радиостанция Business FM Барнаул.
"Глэмпинги действительно популярны на Алтае. Это новое направление не только для алтайского, но и для российского туриста. Интерес к ним растет. Во-первых, это необычное, нестандартное, новое, красивое размещение. Во-вторых, это всегда комфорт. То есть глэмпинги всегда предлагают варианты с удобствами. И в-третьих, это очень удачные локации, красивые виды природы", - говорит директор туроператора "Охота" Наталья Белоусова.
Также она отмечает, что глэмпинги получаются подешевле аналогичного жилья.
"Ну и, конечно, это многообразие, потому что дает возможность и собственникам выбрать уникальное расположение, строить новые маршруты туров и предлагать какую-то насыщенную, новую, разнообразную, экскурсионную программу", – добавляет Белоусова.
В целом люди, выезжая на отдых на природу, с одной стороны, хотят по максимуму наладиться ее красотами. А с другой – не хотят отказываться от комфорта, говорит руководитель отдела маркетинга компании "Тонар" Наталья Попова:
"Продажи спальных мешков, палаток, рюкзаков, основываясь на продажах нашей компании, выросли на 10-15% за прошлый год. Люди хотят комфорта, отдыхая на природе, поэтому продажи ряда категорий товаров увеличились в разы. Например, самонадувающиеся коврики – в три раза, кемпинговая мебель – более чем на 20% прирост. Мангально-костровая тематика также показала хороший прирост продаж, более чем на 20%".И за этой тенденцией следуют и предприниматели. Многие производители стараются сегодня создавать современное и комфортное снаряжение для туризма, отмечает Попова:
"Активными темпами развивается и швейное производство. Производители изучают современные технологии изготовления экипировки, приобретают новое оборудование, подбирают материалы и фурнитуру, что позволяет создавать высокотехнологичную одежду и снаряжение для туризма и активного отдыха. Туристические базы активно закупают такое оборудование для обустройства своих территорий".Как долго глэмпинг будет оставаться популярным – неясно. Но, учитывая, что авиабилеты дорожают, и выбраться в отпуск за границу или же в другой регион становится сложнее, вполне возможно, что отдых на природе станет долгоиграющей альтернативой.
08:06:34 30-06-2024
Притащи домой берёзу и ёлку, включи TV и ехать для таких любителей унитазов ни куда не надо
10:30:44 30-06-2024
Следующий вид отдыха, в чистом поле в спальных мешках без палаток, ну а чё будет ещё дешевле, и комфортнее😂😂😂
11:34:51 30-06-2024
Сергей (10:30:44 30-06-2024) Следующий вид отдыха, в чистом поле в спальных мешках без па... А если взять с собой, в поход коротконогих бабёшек с квадратными головами то и столики не нужны.
15:30:05 30-06-2024
Сергей (10:30:44 30-06-2024) Следующий вид отдыха, в чистом поле в спальных мешках без па... Для тебя это следующий уровень отдыха.
20:59:34 30-06-2024
Гость (15:30:05 30-06-2024) Для тебя это следующий уровень отдыха.... Неее, до вашего уровня я навряд ли опущусь😂😂😂
11:59:37 30-06-2024
Ну ну, налетят ураганы и унесут не русские глэмпинги в тартарары.
17:35:37 30-06-2024
Гость (11:59:37 30-06-2024) Ну ну, налетят ураганы и унесут не русские глэмпинги в тарта... Надежда
21:12:41 30-06-2024
Надежда. (17:35:37 30-06-2024) Надежда ... Это уже было не раз в Яровом, брезентовые сооружения ураганы рвали, только шубы заворачивались. А нынешний особенный год, тем более страшнее предыдущих.
14:31:06 30-06-2024
глэмпинг - это вложений три копейки, а драть можно как за гранд шале
17:37:51 30-06-2024
Гость (14:31:06 30-06-2024) глэмпинг - это вложений три копейки, а драть можно как за гр... Если медведь или Гадюка. Совсем весело будет. И вполне возможно.
15:34:26 01-07-2024
Просто в горном цены на деревянный домик как за коттедж.
Да и Москвой всё занято, вот и приходится обычным гражданам в палатках отдыхать