Комфортный тренд. Жители Алтайского края стали чаще выбирать новый вид отдыха

Даже выезжая отдыхать на природу, люди не хотят отказываться от комфорта

30 июня 2024, 08:00, ИА Амител

Глэмпинг / Источник фото: unsplash.com

Жители Алтайского края распробовали новый вид отдыха – глэмпинг. Это палатки на природе с удобствами на уровне гостиничного номера. Пользуется глэмпинг популярностью и в целом по России. Сейчас в стране уже около 650 объектов такого формата. В 2023 году было на 250 объектов меньше. По данным сервиса "Яндекс. Путешествия", сейчас глэмпинги стали бронировать в пять раз чаще, чем прошлым летом. Подробности сообщает радиостанция Business FM Барнаул.

"Глэмпинги действительно популярны на Алтае. Это новое направление не только для алтайского, но и для российского туриста. Интерес к ним растет. Во-первых, это необычное, нестандартное, новое, красивое размещение. Во-вторых, это всегда комфорт. То есть глэмпинги всегда предлагают варианты с удобствами. И в-третьих, это очень удачные локации, красивые виды природы", - говорит директор туроператора "Охота" Наталья Белоусова.

Также она отмечает, что глэмпинги получаются подешевле аналогичного жилья.

"Ну и, конечно, это многообразие, потому что дает возможность и собственникам выбрать уникальное расположение, строить новые маршруты туров и предлагать какую-то насыщенную, новую, разнообразную, экскурсионную программу", – добавляет Белоусова.

В целом люди, выезжая на отдых на природу, с одной стороны, хотят по максимуму наладиться ее красотами. А с другой – не хотят отказываться от комфорта, говорит руководитель отдела маркетинга компании "Тонар" Наталья Попова:

"Продажи спальных мешков, палаток, рюкзаков, основываясь на продажах нашей компании, выросли на 10-15% за прошлый год. Люди хотят комфорта, отдыхая на природе, поэтому продажи ряда категорий товаров увеличились в разы. Например, самонадувающиеся коврики – в три раза, кемпинговая мебель – более чем на 20% прирост. Мангально-костровая тематика также показала хороший прирост продаж, более чем на 20%".И за этой тенденцией следуют и предприниматели. Многие производители стараются сегодня создавать современное и комфортное снаряжение для туризма, отмечает Попова:

"Активными темпами развивается и швейное производство. Производители изучают современные технологии изготовления экипировки, приобретают новое оборудование, подбирают материалы и фурнитуру, что позволяет создавать высокотехнологичную одежду и снаряжение для туризма и активного отдыха. Туристические базы активно закупают такое оборудование для обустройства своих территорий".Как долго глэмпинг будет оставаться популярным – неясно. Но, учитывая, что авиабилеты дорожают, и выбраться в отпуск за границу или же в другой регион становится сложнее, вполне возможно, что отдых на природе станет долгоиграющей альтернативой.