Комика Дениса Чужого признали иноагентом

Сейчас 36-летний юморист живет за границей

09 ноября 2024, 17:58, ИА Амител

Денис Чужой / Фото: телеграм-канал Дениса Чужого

Минюст РФ включил в реестр иностранных агентов комика Дениса Алесина, также известного как Денис Чужой.

Как сообщается на сайте ведомства, юморист участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц материалов иноагентов и организации, признанной нежелательной на территории РФ. Также он распространял недостоверную информацию о российской политике и выступал против СВО.

Сейчас 36-летний комик живет за границей.

Помимо него, аналогичный статус получили чеченский оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов, журналист Дмитрий Трещанин и телеграм-канал "Говорит НеМосква".