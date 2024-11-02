Минюст признал иноагентами четырех россиян
Среди них — писатель Александр Архангельский и три журналиста
02 ноября 2024, 07:45, ИА Амител
Минюст России / Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Минюст РФ признал иноагентами четырех россиян, сообщается на сайте ведомства.
Реестр пополнили писатель Александр Архангельский и журналисты Александр Горбачев, Анна Зуева и Алексей Серегин.
По данным министерства, они распространяли недостоверные сведения о ВС РФ и о работе российских властей, а также выступали против СВО.
08:43:12 02-11-2024
Горбачёвых всех нафиг!...
Запретить эту фамилию!
10:02:25 02-11-2024
Понятие иноагента подразумевает финансирование деятельности иностранными организациями... А критика власти может быть искренней, от обиды за свою родину. Это надо разделять.
15:07:18 03-11-2024
Выполняют план.