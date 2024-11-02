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Минюст признал иноагентами четырех россиян

Среди них — писатель Александр Архангельский и три журналиста

02 ноября 2024, 07:45, ИА Амител

Минюст России / Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Минюст России / Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Минюст РФ признал иноагентами четырех россиян, сообщается на сайте ведомства.

Реестр пополнили писатель Александр Архангельский и журналисты Александр Горбачев, Анна Зуева и Алексей Серегин.

По данным министерства, они распространяли недостоверные сведения о ВС РФ и о работе российских властей, а также выступали против СВО.

иноагенты

Комментарии 3

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Гость

08:43:12 02-11-2024

Горбачёвых всех нафиг!...
Запретить эту фамилию!

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Дюша

10:02:25 02-11-2024

Понятие иноагента подразумевает финансирование деятельности иностранными организациями... А критика власти может быть искренней, от обиды за свою родину. Это надо разделять.

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Гость

15:07:18 03-11-2024

Выполняют план.

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