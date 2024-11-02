Минюст признал иноагентами четырех россиян

Среди них — писатель Александр Архангельский и три журналиста

02 ноября 2024, 07:45, ИА Амител

Минюст России / Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Минюст РФ признал иноагентами четырех россиян, сообщается на сайте ведомства.

Реестр пополнили писатель Александр Архангельский и журналисты Александр Горбачев, Анна Зуева и Алексей Серегин.

По данным министерства, они распространяли недостоверные сведения о ВС РФ и о работе российских властей, а также выступали против СВО.