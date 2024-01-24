Комитет Госдумы по труду не поддержал идею сокращать рабочий день в жару

Как отметила депутат Виктория Родина, в действующем законодательстве уже указаны обязательства работодателей обеспечивать безопасность и нормативные условия труда

24 января 2024, 17:32, ИА Амител

Государственная Дума России / Фото: duma.gov.ru

Комитет Госдумы по труду на заседании в среду, 24 января, не рекомендовала принимать в первом чтении законопроект о сокращении рабочего дня в жару. Об этом сообщает РИА Новости.

Как объяснила член комитета Виктория Родина, в действующем законодательстве уже указаны обязанности работодателей обеспечивать безопасность и условия труда, которые соответствуют нормативам охраны труда. Кроме того, негативный отзыв на инициативу оставили в правительстве России и Минтруде.

Законопроект внес вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов. Инициатива предлагала дать работникам право сокращать рабочий день или смену на один час при температуре свыше 28,5 градуса, на два часа при температуре от 28,6 до 29 градусов и на четыре часа при температуре свыше 29,1 градуса.