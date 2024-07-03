Комитет Госдумы поддержал увеличение пособия беременным по увольнению до уровня МРОТ

Сейчас минимальный размер такой выплаты составляет 300 рублей

03 июля 2024, 20:25, ИА Амител

Беременность / Фото: unsplash.com

Профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал поправку, согласно которой уволенные в связи с ликвидацией организации беременные женщины будут получать пособие в размере установленного в регионе прожиточного минимума. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поправки.

Изменения распространяются на случаи, когда беременную женщину увольняют в связи с ликвидацией организации, прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, "чья профессиональная деятельность подлежит государственной регистрации и лицензированию".

Сейчас минимальный размер пособия составляет 300 рублей. Сама сумма индексируется раз в год – эта норма начала действовать с 1 февраля 2024 года. Поправка предлагает выплачивать пособие в размере 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в регионе по месту жительства или фактического проживания.