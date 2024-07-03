Комитет Госдумы поддержал увеличение пособия беременным по увольнению до уровня МРОТ
Сейчас минимальный размер такой выплаты составляет 300 рублей
03 июля 2024, 20:25, ИА Амител
Профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал поправку, согласно которой уволенные в связи с ликвидацией организации беременные женщины будут получать пособие в размере установленного в регионе прожиточного минимума. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поправки.
Изменения распространяются на случаи, когда беременную женщину увольняют в связи с ликвидацией организации, прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, "чья профессиональная деятельность подлежит государственной регистрации и лицензированию".
Сейчас минимальный размер пособия составляет 300 рублей. Сама сумма индексируется раз в год – эта норма начала действовать с 1 февраля 2024 года. Поправка предлагает выплачивать пособие в размере 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в регионе по месту жительства или фактического проживания.
20:27:52 03-07-2024
А в стране буржуинской когда остальным людям будут права трудовые соблюдать, выплаты, время труда и отдыха???
22:22:42 03-07-2024
Гость (20:27:52 03-07-2024) А в стране буржуинской когда остальным людям будут права тру... А вам кто обещал?
22:36:43 03-07-2024
Ви ест жертв ЕГЭ?.
15:30:16 04-07-2024
Средней зарплаты по России. По мишустину это 73 000