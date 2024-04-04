Законопроект, усиливающий меры поддержки родителей, уже внесли в Госдуму

04 апреля 2024, 11:45, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

В Госдуме предлагают увеличить срок выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Соответствующий законопроект уже внесли в нижнюю палату парламента. Авторы инициативы считают, что родители маленьких детей нуждаются в дополнительной поддержке.

О том, что именно за пособие хотят продлить и каким будет новый срок выплаты, - в материале amic.ru.

1 Что за пособия по уходу за ребенком предлагают продлить? Это пособие, которое родитель получает за ребенка, пока ему не исполнится полтора года. В этот период для мамы (или отца) действует страховое обеспечение на случай временной нетрудоспособности и материнства. Пока оно активно, родитель получает ежемесячную выплату из тех денег, что работодатель перечисляет за него в Соцфонд. "В первые полтора года после рождения ребенка родитель получает пособие в размере 40% среднего заработка, но не менее минимального размера (в 2023 году это 8 591 руб. 47 коп.). Размер максимального пособия в этом году - 33 281 руб. 80 коп. После того, как ребенку исполнится полтора года, родитель уже ничего не получает", - рассказал "Российской газете" депутат Ярослав Нилов, который стал автором инициативы.

2 На сколько предлагается продлить срок выплаты пособия по уходу за ребенком? Согласно тексту законопроекта, срок выплаты пособия по уходу за ребенком предлагается увеличить в два раза. Таким образом, если закон примут, срок выплаты ежемесячного пособия составит три года. Авторы логично объяснили длительность периода - ровно столько же длится декретный отпуск.

3 Для кого пособия по уходу за ребенком хотят продлить? Выплаты предлагают продлить не всем родителям. Авторы инициативы считают, что получать выплаты в течение трех лет должны одинокие родители, а также те, кто воспитывает детей-инвалидов. "Учитывая сложность ухода за ребенком-инвалидом, а также сложность осуществление ухода за ребенком единственным родителем (матерью или отцом), полагаем, что для данных категорий застрахованных граждан страховым случаем следует признать уход за ребенком не до полутора лет, а до трех лет и выплачивать им ежемесячное пособие по уходу за ребенком в течение всего декретного отпуска", - цитирует "РГ" текст пояснительной записки.