"Коммерсантъ": из-за нехватки рыбы консервы подорожают под Новый год
Расходы переработчиков увеличились из-за снижения вылова и роста цен на сырье
17 декабря 2024, 14:05, ИА Амител
Рыбоперерабатывающие компании "Балтийский берег", "Русское море" и "Европром" повысят отпускные цены на свою продукцию. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
"Балтийский берег" повысит цены на 16 позиций на 3-25%. Наиболее выраженный рост предполагают на рыбные наборы к пиву. Мидии в масле и рассоле, рубленый кальмар, а также паста из морепродуктов подорожают на 20%. Филе сельди вырастет в цене на 10%.
Среди факторов увеличения цен производители называют рост расходов на сырье. Горбуша в среднем подорожала на 30%, а скумбрия – на 40%. На 16% стало дороже тихоокеанское сырье, атлантическое – на 10%. Увеличение трат связано с дефицитом: согласно данным ФГУП "Нацрыбресурс", улов трески в 2024 году составил 316,3 тыс. тонн, опустившись на 15,5% год к году.
Эксперты отмечают, что рыбные консервы и пресервы пользуются повышенным спросом в предпраздничный период. В ближайшие недели продажи этой продукции вряд ли будут сокращаться.
14:10:23 17-12-2024
жрать консервы на НГ? это некошерно, противоестественно и дорого!
14:21:00 17-12-2024
Musik (14:10:23 17-12-2024) жрать консервы на НГ? это некошерно, противоестественно и до... где-то всплакнул один любитель, если не ошибаюсь, салата "Мимоза"
14:12:19 17-12-2024
рыбка на фото очччень похожа на ту которую из измурудного увезли на зимовку...
терзают меня смутные сомнения...
14:21:26 17-12-2024
Ну вот, снова отличная новость!!!
15:08:01 17-12-2024
Сергей (14:21:26 17-12-2024) Ну вот, снова отличная новость!!!... заглядывайте и завтра на Амик - ещё будут.
15:23:36 17-12-2024
Musik (15:08:01 17-12-2024) заглядывайте и завтра на Амик - ещё будут....
Рекомендуете реанимировать телевизор и смотреть Первый?
14:50:30 17-12-2024
Ну наконец то
16:15:40 17-12-2024
Поели рыбки...
16:49:35 17-12-2024
Почем ноне обойдется бутерброд со шпротой?
17:31:10 17-12-2024
Гость (16:49:35 17-12-2024) Почем ноне обойдется бутерброд со шпротой? ... Как пирожное Наполеон
10:37:02 18-12-2024
Куда ж она подевалась,эта рыба?Частники-дельцы сбагрили её за рубеж по более выгодным условиям и ценам?А может наша рыбоперерабатывающая отрасль находится в плачевном состоянии,что не может произвести продукт из предоставленного количества рыбы?Я считаю ,что и в этом случае нужно ввести монополию государства на добычу и переработку рыбных ресурсов.Хватит грабить наши богатства разному ворью.