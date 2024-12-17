"Коммерсантъ": из-за нехватки рыбы консервы подорожают под Новый год

Расходы переработчиков увеличились из-за снижения вылова и роста цен на сырье

17 декабря 2024, 14:05, ИА Амител

Рыба / Фото: pxhere.com/ru/photo/1244424

Рыбоперерабатывающие компании "Балтийский берег", "Русское море" и "Европром" повысят отпускные цены на свою продукцию. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

"Балтийский берег" повысит цены на 16 позиций на 3-25%. Наиболее выраженный рост предполагают на рыбные наборы к пиву. Мидии в масле и рассоле, рубленый кальмар, а также паста из морепродуктов подорожают на 20%. Филе сельди вырастет в цене на 10%.

Среди факторов увеличения цен производители называют рост расходов на сырье. Горбуша в среднем подорожала на 30%, а скумбрия – на 40%. На 16% стало дороже тихоокеанское сырье, атлантическое – на 10%. Увеличение трат связано с дефицитом: согласно данным ФГУП "Нацрыбресурс", улов трески в 2024 году составил 316,3 тыс. тонн, опустившись на 15,5% год к году.

Эксперты отмечают, что рыбные консервы и пресервы пользуются повышенным спросом в предпраздничный период. В ближайшие недели продажи этой продукции вряд ли будут сокращаться.