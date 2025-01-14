Повреждение водопровода, лишившее воды часть домов в центре Барнаула, устранили

Работы завершили раньше намеченного срока

14 января 2025, 17:52, ИА Амител

Кран / Фото: unsplash.com / PAN XIAOZHEN

Повреждение водопровода диаметром 150 мм по адресу улица Молодежная, 34, устранено. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

Напомним, что из-за повреждения трубы без холодной воды остался ряд зданий на улицах Молодежной, Деповской, Союза Республик и на проспекте Социалистическом. На данный момент водоснабжение уже восстановлено.

Напомним, что первоначально восстановить подачу воды планировали к 19:30.