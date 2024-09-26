Коммунальная авария произошла в парке "Изумрудный"
Из-за этого временно закрылся фитнес-клуб
26 сентября 2024, 13:25, ИА Амител
Парк "Изумрудный" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В парке "Изумрудный" произошла коммунальная авария, оставившая без света несколько зданий. Об этом рассказали в социальных сетях фитнес-клуба GravityFit.
"В связи с регламентными работами в парке "Изумрудный", произошла коммунальная авария", - говорится в сообщении.
Что именно случилось, не уточняется, однако фитнес-клуб временно прекратил работу из-за отсутствия света.
По предварительным данным, коммунальщики уже знают о случившемся. Подробности уточняются.
14:43:44 26-09-2024
"В связи с регламентными работами в парке "Изумрудный", произошла коммунальная авария" ? Это что за регламент такой, что приводит к аварии ?