В 2024 году ремонт парка "Изумрудный" завершился

12 сентября 2024, 06:15, ИА Амител

Парк "Изумрудный" в Барнауле / Фото: amic.ru

Благоустройство барнаульского парка "Изумрудный" завершилось в 2024 году. Оно прошло в пять этапов, каждый из которых длился по году. За это время территория изменилась до неузнаваемости. Amic.ru сравнил, как выглядел "Изумрудный" до реконструкции и после.

Работы по благоустройству парка "Изумрудный" начались в 2020 году. Сначала предполагалось четыре этапа длительностью четыре года, но потом реконструкция затянулась на пять лет.

Парк "Изумрудный" до благоустройства / Фото: amic.ru

На первом этапе в 2020 году в "Изумрудном" сделали пешеходную велодорожку с освещением по периметру парка. На втором этапе в 2021 году на территории появилась сеть пешеходных дорожек с освещением, лавочками и урнами, были построены детские и спортивные площадки, а также места выгула собак. Еще в парке установили беседки и сцену у входа. В ходе самого масштабного, третьего этапа благоустройства в парке восстановили пруд и набережную вокруг него, построили очистные сооружения, мосты и беседки.

На четвертом этапе (шел с зимы 2022-го по осень 2023-го) в парке построили визит-центр и пункт проката, амфитеатр на 200 мест, поставили новый забор с освещением и встроенными лавочками, реконструировали входные группы, организовали парковку со стороны визит-центра, а также сделали сеть дорожек в юго-восточной части парка и разбили газонную поляну между прудом и церковью.

Парк "Изумрудный" после благоустройства / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Также в парке за время реконструкции обновили исторический "Томский тракт", организовали "зеленый пляж" и, конечно, высадили деревья, газоны и кустарники.

На последнем этапе благоустройства в парке сделали пешеходный фонтан, шахматный павильон, информационные стелы, ограждение со стороны улицы Ленской, парковку со стороны проспекта Сибирского и физкультурную площадку возле стадиона "Клевченя".

Кроме того, в 2019 году здание планетария, которое располагалось на территории "Изумрудного", передали РПЦ, так как до революции там находился Крестовоздвиженский храм. И в 2022-м планетарий переехал в бывший кинотеатр "Родина", а здание переделали под церковь. Еще в 2024 году стены в парке расписали художники во время фестиваля "Связь".

Входная группа парка "Изумрудный" до благоустройства и после:

Второй вход в парк "Изумрудный" до благоустройства и после:

Центральная аллея парка "Изумрудный" до благоустройства и после:

Мост через пруд в парке "Изумрудный" до благоустройства и после:

Дорожки в парке "Изумрудный" до благоустройства и после:

Напомним, парк "Изумрудный" открылся в 1932 году на месте Новобарнаульского кладбища, существовавшего еще с 1885 года. В советское время парк был одним из любимейших мест барнаульцев. Там были аттракционы, летнее кафе, танцплощадка, вышка для прыжков с парашюта, шахматный павильон, летний театр, открытый кинотеатр и пруд, выкопанный молодежью, работающей на барнаульских предприятиях. На этом пруду катались на катамаранах.

В 1990-2000-е годы парк пришел в запустение, сменил несколько хозяев и потерял часть территории. При этом инициативные граждане пытались добиться реконструкции общественного пространства.

Затем в 2019 году губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил передать вопросы содержания и развития парка Фонду имущества Алтайского края. Был создан общественный Совет парка, в который вошли архитекторы, экологи, маркетологи и журналисты. В том же году парк победил в голосовании по благоустройству территорий по нацпроекту "Жилье и городская среда" и на его восстановление были выделены федеральные деньги. После этого началась реконструкция парка.