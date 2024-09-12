Как изменился барнаульский парк "Изумрудный". Сравнение до благоустройства и после
В 2024 году ремонт парка "Изумрудный" завершился
12 сентября 2024, 06:15, ИА Амител
Благоустройство барнаульского парка "Изумрудный" завершилось в 2024 году. Оно прошло в пять этапов, каждый из которых длился по году. За это время территория изменилась до неузнаваемости. Amic.ru сравнил, как выглядел "Изумрудный" до реконструкции и после.
Работы по благоустройству парка "Изумрудный" начались в 2020 году. Сначала предполагалось четыре этапа длительностью четыре года, но потом реконструкция затянулась на пять лет.
На первом этапе в 2020 году в "Изумрудном" сделали пешеходную велодорожку с освещением по периметру парка. На втором этапе в 2021 году на территории появилась сеть пешеходных дорожек с освещением, лавочками и урнами, были построены детские и спортивные площадки, а также места выгула собак. Еще в парке установили беседки и сцену у входа. В ходе самого масштабного, третьего этапа благоустройства в парке восстановили пруд и набережную вокруг него, построили очистные сооружения, мосты и беседки.
На четвертом этапе (шел с зимы 2022-го по осень 2023-го) в парке построили визит-центр и пункт проката, амфитеатр на 200 мест, поставили новый забор с освещением и встроенными лавочками, реконструировали входные группы, организовали парковку со стороны визит-центра, а также сделали сеть дорожек в юго-восточной части парка и разбили газонную поляну между прудом и церковью.
Также в парке за время реконструкции обновили исторический "Томский тракт", организовали "зеленый пляж" и, конечно, высадили деревья, газоны и кустарники.
На последнем этапе благоустройства в парке сделали пешеходный фонтан, шахматный павильон, информационные стелы, ограждение со стороны улицы Ленской, парковку со стороны проспекта Сибирского и физкультурную площадку возле стадиона "Клевченя".
Кроме того, в 2019 году здание планетария, которое располагалось на территории "Изумрудного", передали РПЦ, так как до революции там находился Крестовоздвиженский храм. И в 2022-м планетарий переехал в бывший кинотеатр "Родина", а здание переделали под церковь. Еще в 2024 году стены в парке расписали художники во время фестиваля "Связь".
Входная группа парка "Изумрудный" до благоустройства и после:
Второй вход в парк "Изумрудный" до благоустройства и после:
Центральная аллея парка "Изумрудный" до благоустройства и после:
Мост через пруд в парке "Изумрудный" до благоустройства и после:
Дорожки в парке "Изумрудный" до благоустройства и после:
Напомним, парк "Изумрудный" открылся в 1932 году на месте Новобарнаульского кладбища, существовавшего еще с 1885 года. В советское время парк был одним из любимейших мест барнаульцев. Там были аттракционы, летнее кафе, танцплощадка, вышка для прыжков с парашюта, шахматный павильон, летний театр, открытый кинотеатр и пруд, выкопанный молодежью, работающей на барнаульских предприятиях. На этом пруду катались на катамаранах.
В 1990-2000-е годы парк пришел в запустение, сменил несколько хозяев и потерял часть территории. При этом инициативные граждане пытались добиться реконструкции общественного пространства.
Затем в 2019 году губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил передать вопросы содержания и развития парка Фонду имущества Алтайского края. Был создан общественный Совет парка, в который вошли архитекторы, экологи, маркетологи и журналисты. В том же году парк победил в голосовании по благоустройству территорий по нацпроекту "Жилье и городская среда" и на его восстановление были выделены федеральные деньги. После этого началась реконструкция парка.
08:19:39 12-09-2024
Малыгин все равно лучше парки делает
08:32:46 12-09-2024
А что постеснялись церковь вместо Планетария выставить? Это же основное. Ради этого и весь парк отремонтировали. Типа подачка народу за уступки мракобесам. Нет там парка! Без Планетария это кладбище...
12:32:34 12-09-2024
Дюша (08:32:46 12-09-2024) А что постеснялись церковь вместо Планетария выставить? Это ... Сейчас ещё на пл. Победы на Мемориале часовню свою воткнут... как будто имели к Победе какое-то отношение...
13:06:15 12-09-2024
Дюша (08:32:46 12-09-2024) А что постеснялись церковь вместо Планетария выставить? Это ... Мракобес, батенька это вы. Люди, дети - вот ради кого все это сделано. Со всего города едут семьями. Парк ожил. А вы просто злой и глупый. Отвечать не нужно. В любом случае, диалог с вами окончен. Научитесь ценить красивое
14:15:21 12-09-2024
Гость (13:06:15 12-09-2024) Мракобес, батенька это вы. Люди, дети - вот ради кого все эт... А Вы, похоже, не усваиваете смысл прочитанного, Вам к психологу высшей категории надобно показаться. Дюша под "мракобесами" имеет в виду не посетителей парка, совсем даже. Перечитайте текст, авось с пятого раза поймёте.
23:48:03 14-09-2024
Дюша (08:32:46 12-09-2024) А что постеснялись церковь вместо Планетария выставить? Это ... А как планетарий определяет парк это или не парк?
08:48:54 12-09-2024
Парк стал настоящим оазисом для города. Все замечательно сделано, живем рядом - не нарадуемся. Одно огорчает - участок Сибирского проспекта от Путиловской до парка. Грязь, лужи, машины на остатках пешеходного тротуара, темнота по вечерам. Парк сияет огнями, а по этому огрызку улицы не пройти. Власти Октябрьского района - большая просьба, займитесь пожалуйста этим участком!
09:24:23 12-09-2024
Кладбище оно и есть кладбище. Там энергетика тяжелая. Хоть ты дорожки золотом сусальным покрой.
12:27:43 12-09-2024
Гость (09:24:23 12-09-2024) Кладбище оно и есть кладбище. Там энергетика тяжелая. Хоть т... Да у вас весь город кладбище. На Горе- кладбище, Власихинская- кладбище, даже район Первомайского тоже кладбище при Романовых было...
18:19:37 12-09-2024
Гость (12:27:43 12-09-2024) Да у вас весь город кладбище. На Горе- кладбище, Власихинска... а под Илиткой на Локомотиве что делалось... ойёйёй... страшно сказать.
09:31:33 12-09-2024
Уже и не верится в то, какая была разруха в парке. Любимый парк.
12:18:41 12-09-2024
Абсолютно ничего не изменилось...
Искусственно созданная активность рано или поздно сойдёт на нет и этот так же зарастёт травой и будет заброшен, как и прошлый.
Чтобы парк ожил, нужно район ВРЗ и частный сектор вплоть до Оби сначала снести, а потом построить там современные жилые кварталы.
А так да, это кладбище... муниципальных денег.
12:34:04 12-09-2024
Гость (12:18:41 12-09-2024) Абсолютно ничего не изменилось...Искусственно созданная ... Комяков и Ракшин, залогиньтесь!
13:07:56 12-09-2024
Гость (12:18:41 12-09-2024) Абсолютно ничего не изменилось...Искусственно созданная ... Сходите к окулисту 😁😁😁😁
18:21:04 12-09-2024
все хорошо в парке, вот только бы попов убрать подальше от детей... нечего им там делать!
19:25:31 12-09-2024
Травку бы еще такую же, как на Марсовом поле в Питере или Таврическом саде. У нас почему то нет парков с такой газонной травой
22:48:28 12-09-2024
В 1932 году не было парка "Изумрудный". И планетарий в парке был хорош, а церковь смотрится абсолютно чужеродной.
14:30:59 15-09-2024
Раньше гуляли там аттракционы,вата ,кукуруза начало 2000 а сейчас не осталось ничего в такую даль приехали посмотреть что же сейчас там, в итоге сплошное разочарование. Как говорят могила. Не понимаю чему тут гордится, миллионам на забор с креативными лавками? . Кому он нужен.сколько заплатили на воссоздание парка вы в курсе!?За эти бабки аквапарк можно соорудить бесплатный!