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Коммунальный мост в Бийске не успели отремонтировать к 1 сентября

Пока движение будет нормальным, но чуть позже его снова временным

01 сентября 2023, 14:18, ИА Амител

Фото: t.me/shchigrev_bsk/1114
Фото: t.me/shchigrev_bsk/1114

Ремонт коммунального моста в Бийске не смогли завершить по графику к 1 сентября. Об этом рассказал мэр города Виктор Щигрев в телеграм-канале.

Он отметил, что на ближайшие 5-7 дней переправа будет работать в обычном режиме, но с началом косметических работ движение снова организуют по временной схеме. Трамваи будут ходить утром и вечером.

Градоначальник объяснил, что открыть мост к запланированной дате не получилось из-за продолжительных ливней.

Полностью запустить коммунальный мост планируют в первой половине сентября.

Бийск Дорожный ремонт

Комментарии 4

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Евгения

14:20:29 01-09-2023

ничего неожиданного (

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Гость

14:28:28 01-09-2023

Это вчерашняя новость)

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Гость

14:58:58 01-09-2023

Берут пример с Барнаула

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Бийчанин

20:30:09 01-09-2023

Мы в Бийске в этом даже не сомневались, что именно так и будет. Лучше не обещать, не обнадёживать людей. В целом, всё хорошо, как всегда, в Бийске мы уже привыкли к этому.

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