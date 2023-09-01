Коммунальный мост в Бийске не успели отремонтировать к 1 сентября
Пока движение будет нормальным, но чуть позже его снова временным
01 сентября 2023, 14:18, ИА Амител
Фото: t.me/shchigrev_bsk/1114
Ремонт коммунального моста в Бийске не смогли завершить по графику к 1 сентября. Об этом рассказал мэр города Виктор Щигрев в телеграм-канале.
Он отметил, что на ближайшие 5-7 дней переправа будет работать в обычном режиме, но с началом косметических работ движение снова организуют по временной схеме. Трамваи будут ходить утром и вечером.
Градоначальник объяснил, что открыть мост к запланированной дате не получилось из-за продолжительных ливней.
Полностью запустить коммунальный мост планируют в первой половине сентября.
14:20:29 01-09-2023
ничего неожиданного (
14:28:28 01-09-2023
Это вчерашняя новость)
14:58:58 01-09-2023
Берут пример с Барнаула
20:30:09 01-09-2023
Мы в Бийске в этом даже не сомневались, что именно так и будет. Лучше не обещать, не обнадёживать людей. В целом, всё хорошо, как всегда, в Бийске мы уже привыкли к этому.