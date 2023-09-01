Коммунальный мост в Бийске не успели отремонтировать к 1 сентября

Пока движение будет нормальным, но чуть позже его снова временным

01 сентября 2023, 14:18, ИА Амител

Фото: t.me/shchigrev_bsk/1114

Ремонт коммунального моста в Бийске не смогли завершить по графику к 1 сентября. Об этом рассказал мэр города Виктор Щигрев в телеграм-канале.

Он отметил, что на ближайшие 5-7 дней переправа будет работать в обычном режиме, но с началом косметических работ движение снова организуют по временной схеме. Трамваи будут ходить утром и вечером.

Градоначальник объяснил, что открыть мост к запланированной дате не получилось из-за продолжительных ливней.

Полностью запустить коммунальный мост планируют в первой половине сентября.