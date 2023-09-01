Что известно о мосте в Бийске, который не успели отремонтировать в срок

Об этом сообщил глава города Виктор Щигрев

01 сентября 2023, 14:32, ИА Амител

Фото: телеграмм-канал Виктора Щигрева

Коммунальный мост в Бийске, несмотря на обещание подрядчика, не успели отремонтировать к началу сентября. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил глава города Виктор Щигрев. Теперь работы планируют завершить к середине месяца.

Почему работы не успели завершить вовремя?

Из-за погодных условий.

"Планировалось открыть чуть раньше, но из-за продолжительных ливней работы по ремонту деформационных швов продлились, чтобы не нарушить технологию производства работ", – объяснил глава города.

При этом с 1 сентября по переправе начали курсировать трамваи. Правда не надолго: всего на неделю. Затем при начале работ на фасаде моста ради безопасности промышленных альпинистов вернёмся примерно на полторы недели к временному графику, который действует сейчас: утром и вечером.

"После завершения работ по фасаду движение трамваев вернется в нормальный режим. Полностью запустить коммунальный мост для автомобилей планируем в первую половину сентября", - отметил Виктор Щигрев.

Что известно о ремонте моста в Бийске?

Он начался в начале лета. Стоимость работ составляет около 150 миллионов рублей. На объекте полностью обновят дорожное покрытие на состояние которого неоднократно жаловались бийчане. Ремонт переправы привел к огромным пробкам в наукограде.

Существующий коммунальный мост был открыт в 1965 году, он состоит из семи пролётов. В 1992 году его ремонтировали внепланово – заменяли конструкции. В 2002-м вновь потребовался капитальный ремонт, который закончили только в 2006 году. Кстати, нормативный срок эксплуатации объекта – 70 лет. Длина моста без подходов составляет 518 метров, ширина проезжей части – 14 метров. Его пропускная способность – 5 тысяч автомобилей в сутки.