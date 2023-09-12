Коммунальный мост в Бийске сломали через 10 дней после завершения ремонта

Движение по переправе вновь сделали реверсивным

12 сентября 2023, 19:40, ИА Амител

Фото: t.me/shchigrev_bsk

Движение по коммунальному мосту в Бийске сделали реверсивным из-за того, что большегрузы разбили некоторые плиты. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

"Произошло нарушение соединений примыкания плит, что негативно сказалось на состоянии трамвайных путей", – пояснили в городской администрации.

Ремонт швов завершили, но чтобы разобраться с повреждениями дорожного полотна, движение по мосту будет реверсивным.

Проезд в обе стороны откроют, когда закончат все восстановительные работы.

Напомним, что на ремонт коммунального моста в Бийске выделили 150 миллионов рублей. Дорожники полностью обновили полотно, на которое жаловались горожане, а 10 дней назад, 2 сентября, по мосту открыли двустороннее движение, хотя завершить работы в срок не успели.