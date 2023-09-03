Правда ли, что по главному мосту Бийска открыли двустороннее движение?

Мэр Виктор Щигрев объяснил, как теперь через переправу ездит авто- и электротранспорт

03 сентября 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Виктора Щигрева / t.me/shchigrev_bsk

По коммунальному мосту в Бийске открыли двустороннее движение – несмотря на то, что ремонт переправы не успели завершить в срок. Как теперь устроено движение через мост, рассказал глава наукограда Виктор Щигрев.

Как теперь ездят автомобили через мост?

Для автомобилей на мосту отныне организовано двустороннее движение.

Это значит, что водителям не придется стоять в долгих пробках или ехать в объезд, чтобы попасть в заречную часть города, Белокуриху или Горный Алтай.

А трамваи теперь тоже ездят в прежнем режиме?

Нет. Электротранспорт в заречную часть города пока будет ходить с 06:00 до 09:00 и вечером с 16:00.

"В дальнейшем график работы трамваев будет корректироваться с учетом выполнения ремонтных работ", – пояснил бийский градоначальник.

Почему ремонт моста не завершили вовремя?

Из-за погодных условий. На днях мэр рассказывал, что мост планировали открыть чуть раньше, но из-за продолжительных ливней работы по ремонту деформационных швов продлились, чтобы не нарушить технологию производства работ.

Что известно о ремонте моста в Бийске?

Он начался в начале лета, стоимость работ – около 150 млн рублей. Здесь полностью обновят дорожное покрытие, на состояние которого жаловались горожане.