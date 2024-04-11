Министр рассказал, есть ли риск затянуть сроки строительства развязки в Барнауле

Объект на Змеиногорском тракте должны сдать к концу 2024 года

11 апреля 2024, 13:15, ИА Амител

Строительство развязки в Барнауле / Фото: amic.ru

Многоуровневая развязка в Барнауле на пересечении Змеиногорского тракта и шоссе Ленточный бор будет построена в срок до конца года. В настоящее время подрядчик – ООО "Региональная строительная компания" – работает согласно графику, сообщил министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.

Как идет работа на развязке?

В настоящее время собраны конструкции для последующего монтажа пролета между первой и второй опорами металлического путепровода со стороны Ленточного бора. Рабочие закрепят соединительные узлы пролета. Два из них смонтированы ранее, еще два будут возведены после устройства тоннельной части развязки. В целом металлический путепровод будет состоять из шести пролетов.

При этом, по сведениям amic.ru, строители должны были к апрелю сделать подземный тоннель на развязке, но эти работы не успели завершить в срок.

"Пока не видим изменений срока ввода объекта. Непростая зима была для всех в этом году, в том числе для рабочих. При этом строительство развязки не прерывалось ни при каких условиях. Мы ожидаем, что развязка, как и было заявлено, будет готова к концу года", – пояснил Антон Воронов.

Министр уточнил, что регулярно бывает на объекте и лично следит за работой. Зампред правительства Алтайского края Александр Климин поручил особое внимание обратить на соблюдение сроков при строительстве транспортной трехуровневой развязки.

"Если график будет меняться, то мы обязательно сообщим об этом жителям края. Пока у нас все идет по плану", – добавил глава Минтранса и уточнил, что также не идет речи о том, что дорожный объект может "подорожать".

Что известно о развязке?

После ее строительства автотранспорт сможет выехать с объездной дороги на Змеиногорский тракт и продолжить движение в сторону Рубцовска по федеральной трассе А-322. Съезд на Змеиногорский тракт планируется организовать по кольцу. Оно будет в пять раз больше существующего.

Стоимость работ – 2,9 миллиарда рублей. Реализуют проект в рамках инфраструктурного кредита, взятого правительством Алтайского края. Ширина проезжей части составит от 3,5 до 16,5 метра. Расчетная скорость движения на развязке – 60 км/ч. На выезде из Барнаула сделают специальный подземный тоннель длиной 410 метров.

По контракту подрядчик должен завершить работы в декабре 2024 года.