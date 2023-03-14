Коммунальщики в Бийске откачивают воду с затопленных улиц

Несколько дорог удалось осушить, но работа продолжается

14 марта 2023, 21:05, ИА Амител











В Бийске коммунальщики противостоят весне. Талые воды затопили городские улицы так, что по некоторым из них даже не проехать.

Для того чтобы улучшить ситуацию, с дорог начали откачивать воду. Полностью разобрались с последствиями стихии на улицах Радищева, Социалистическая, Мерлина, Васильева, Ударная.

Работы продолжаются, привлекают к ним даже частников.

Ранее сообщалось, что к откачке воды с проезжих частей в Бийске привлекли сотрудников МЧС. При помощи помпы они смогли осушить одну из улиц.