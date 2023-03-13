Пожарных привлекли к борьбе с потопами в Бийске

За четыре часа удалось откачать 350 кубометров воды

13 марта 2023, 21:10, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Бийске к борьбе с последствиями таяния снега привлекают пожарных. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.

"В помощь администрации города пожарно-спасательный отряд № 2 Главного управления МЧС России по Алтайскому краю на улице Можайского для откачки воды выставил мотопомпу МП-1600 с привлечением двух человек личного состава", – сказано в сообщении.

За четыре часа с дороги откачали 350 кубометров воды. Полотно осушили, и машины смогли проезжать без проблем.

Ранее бийские власти объяснили, почему весной город так сильно топит. Снег зимой вывозили, но полностью убрать его с улиц невозможно.