Коммунальщики вышли на борьбу с надписями о рекламе наркотиков в Барнауле

В ходе акции в Центральном районе закрасили 30 надписей, содержащих "рекламу"

27 апреля 2023, 16:57, ИА Амител

Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

В Центральном районе Барнаула прошла новая акция по закраске надписей, которые рекламируют продажу наркотических веществ. Как сообщает пресс-центр мэрии, специалисты районного управления коммунального хозяйства закрасили 28 надписей.

"Рекламу" наркодельцы размещают на торговых павильонах, фасадах домов и заборах. Сегодня коммунальщики прошлись по улицам Промышленной, Димитрова, Папанинцев и проспекту Комсомольскому и закрасили объявления.

В мэрии также напомнили, что за пропаганду запрещённых веществ установлена административная ответственность. Кроме того, штраф или арест можно получить и за порчу чужого имущества путём нанесения на неё надписей. Кроме того, "реклама" на объектах культурного наследия может быть расценена как вандализм.