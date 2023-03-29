Коммунальщиков хотят обязать объяснять людям резкое повышение тарифов ЖКХ

Пояснение должно "содержать понятные формулировки"

29 марта 2023, 10:47, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Госдуму внесли законопроект, обязывающий коммунальщиков обосновывать в квитанциях рост тарифов на услуги ЖКХ, пишет "Парламентская газета".

"Предлагается обязать все компании, предоставляющие коммунальные услуги, указывать причину подорожания тарифов на услуги ЖКХ, если они превышают размер индексации", – отмечает издание.

При этом пояснение должно "содержать понятные формулировки".

Авторы инициативы считают, что принятие законопроекта повысит информированность граждан о причинах повышения цен на коммунальные услуги и предоставит им возможность требовать их снижения при обращении в контролирующие органы.