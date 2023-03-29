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Коммунальщиков хотят обязать объяснять людям резкое повышение тарифов ЖКХ

Пояснение должно "содержать понятные формулировки"

29 марта 2023, 10:47, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Госдуму внесли законопроект, обязывающий коммунальщиков обосновывать в квитанциях рост тарифов на услуги ЖКХ, пишет "Парламентская газета".

"Предлагается обязать все компании, предоставляющие коммунальные услуги, указывать причину подорожания тарифов на услуги ЖКХ, если они превышают размер индексации", – отмечает издание.

При этом пояснение должно "содержать понятные формулировки".

Авторы инициативы считают, что принятие законопроекта повысит информированность граждан о причинах повышения цен на коммунальные услуги и предоставит им возможность требовать их снижения при обращении в контролирующие органы.

Комментарии 35

  • да уж хотелось бы...
    29 марта, Гость   Ответить
  • С какого перепуга я должна объяснять что Комитет по ценам/ Директора/Поставщики услуг вдруг решили поднять тарифы???? пусть прием ведут и сами все объясняют свои неуемные аппетиты. Думаю что после пары орущих бабок у них крышу сразу снесет. А ничего что государство им всем потакает и разрешает два раза в год повышать цены!
    29 марта, Гость   Ответить
  • уж хотелось бы... Наврут с три короба и никто ничего не поймет.
    29 марта, Гость   Ответить
  • Может лучше контролировать и НЕ ДОПУСКАТЬ (?!)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    29 марта, Гость   Ответить
  • А что людям от объяснений? Проще платить станет?
    29 марта, Гость   Ответить
  • КОНТРОЛИРОВАТЬ НАДО, а не объяснения брать !
    29 марта, Гость   Ответить
  • А надо резко повышать? Опять?
    29 марта, Гость   Ответить
  • Оправдание есть у каждого - оттрындятся.
    29 марта, Гость   Ответить
  • т.е. опять все ради капитала ? Государство должно разрешать индексирование тарифов, и то только с огромным обоснованием того, что сделано! А не как сегодня - они только планы предоставили , им тарифы разрешили задрать!
    29 марта, Гость   Ответить
  • На обстановку прошлого года не будут ссылаться
    29 марта, Гость   Ответить
  • не надо повышать-тогда и об"яснять не придётся. Замучили своими повышениями.
    29 марта, Гость   Ответить
  • У меня есть квитанция 2000 года за декабрь за ЖКХ. Сумма 300 рублей. В прошлом году за декабрь 6000 рублей. За 12 лет в 20 раз рост.
    29 марта, Гость   Ответить
  • Согласен , объяснять повышение тарифов должны чиновники. Решение на повышение тарифа принимают не в тсж или у.о. с какого перепуга мы должны хотелки по тарифам объяснять людям.?
    29 марта, Гость   Ответить
  • Думаю что после пары орущих бабок у них крышу сразу снесет---вы утрируете. Вот я спокойный человек, но сегодня получил квитанция сточные воды СОИ 700 рублей вместо 40 обычных. Неплохо бы объяснить почему, вы не находите?
    29 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Должны объяснять нам те,кто принимает решения.Это похоже на то. когда поставщики ЖКХ хотят заставить жильцов дома искать тех,кто не платит за ЖКХ, или платить за них.Какой-то всеобщий апофигей,всеобщая безответственность, безнаказанность, наплевательское отношение к простым людям,нежелание даже подумать,как люди должны выживать.Волт это и есть страна капитализма, переходящая в страну империализма по отношению к своим гражданам.Или 5-я колонна подставляет президента в преддверии выборов, чтоб его не избрали ,но для дальнейшего "сотрудничества" 5-й колонны с паразитическим западом..
    29 марта, Гость   Ответить
  • У меня есть квитанция 2000 года ***** С декабря 2000 года по декабрь 2022 года прошло 22 года. Если ты года так считаешь, то лично тебе не грех и тысячу процентов роста вкрутить.
    29 марта, Гость   Ответить
  • а чего это так думари за беспокоились о объяснениях при повышении,согласно их же слов,оно должно только в середине следующего года или что то путаю?
    29 марта, Гость   Ответить
  • Появилась новая графа "Целевые взносы" -772 руб.за март -Благоустройство дворовой территории. ООО "ЦЖКР". Это что???
    29 марта, Гость   Ответить
  • Должны объяснять нам те,кто принимает решения - Люто вам рукопещщу!! просто те кто принимает сидят в крепости с бронированными стеклами(
    29 марта, Гость   Ответить
  • Неплохо бы объяснить почему, вы не находите? - Легко (хотя я этот закон и не придумывала) а вы почему не задаете это вопрос Правительству? пишите "Постановление Правительства РФ от 03.02.2022г. № 92" сходите и спросите их...
    29 марта, Гость   Ответить
  • в преддверии выборов, чтоб его не избрали --- в преддверии выборов Победу надо одержать
    29 марта, Гость   Ответить
  • Это что??? - слепошарый народ, переверни квитанцию да прочитай
    29 марта, Гость   Ответить
  • ,оно должно только в середине следующего года или что то путаю? - они повышают то одно то другое, не уследите никогда
    29 марта, Гость   Ответить
  • Победу надо одержать - выборы состоятся в любом раскладе к ванге не ходи
    29 марта, Гость   Ответить
  • Если бы были массовые суды от граждан или не платежи то они бы показали как считают эти суммы. ЖКХ УК это мафия
    29 марта, Гость   Ответить
  • У всех у кого пришли перерасчеты по СОИ должны задать вопрос Мишустину что подписал этот закон.
    29 марта, Гость   Ответить
  • бы были массовые суды от граждан - И? что вы еще не в суде?
    29 марта, Гость   Ответить
  • выборы состоятся в любом раскладе к ванге не ходи --- итоги их будут зависеть от наличия Победы
    29 марта, Гость   Ответить
  • СОИ увеличилось у меня за март на 700 рублей.
    29 марта, Гость   Ответить
  • И? что вы еще не в суде? --- Эти вот, которые всегда пишут "А почему вы до сих пор не там?", "А почему вы до сих пор здесь?" , "Назови конкретные факты и фамилии", это те самые?
    29 марта, Гость   Ответить
  • зависеть от наличия Победы -ВЦИОМ сказал что бы Вы не волновались там без Вас уже все решили что и как по всем выборам на будущее
    29 марта, Гость   Ответить
  • это те самые?. Это из тех кто в инете вояка а в жизни язык в опе.
    29 марта, Гость   Ответить
  • Коммунальщики могут "объяснить" практически все, что им выгодно. Коммунальщики предоставляют Правительству АК и депутатам АКЗС все расчеты и обоснования тарифов. Ну и что? Правительство обязано предоставлять все расчеты тарифов потребителям.
    29 марта, Гость   Ответить
  • Объяснить можно все что угодно. И почему в шапке и почему без нее.
    30 марта, Гость   Ответить
  • Не разъяснять людям а не позволять этим мразям спекулятивно наживаться на гражданах. Сажать по уголовке, поскольку все идет не на улучшение и удишевление услуг а на личное чревоугодие и сверхбогатое содержание владельцев ЖКХ.
    31 марта, Гость   Ответить
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