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Володин предложил ограничить рост тарифов на электричество

Спикер ГД попросил министра подумать над этим предложением

16 марта 2023, 11:19, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил министру энергетики Николаю Шульгинову разработать законопроект, который позволит ограничить рост тарифов в электроэнергетике, пишет "Парламентская газета".

"Когда мы говорим о тарифах, надо здесь вместе с профильным комитетом подумать, что можно сделать для их снижения", – отметил Володин.

По словам Володина, необходимо обсудить вопросы, которые накопились у руководителей корпораций, госкомпаний отрасли.

"Давайте возьмём их, обсудим и, возможно, реализуем в виде законодательных инициатив. А как следствие, это будет как минимум уже отсутствие роста тарифа", – подчеркнул спикер.

Комментарии 7

  • Рост тарифов ЖКХ остановите! Ничего ведь не улучшают, а на яхту собирают усиленно.
    16 марта, Гость   Ответить
  • Предлагаю ограничить такие высказывания. не больше одного в год на всех депутатов.
    16 марта, Гость   Ответить
  • значит скоро поднимут
    16 марта, Гость   Ответить
  • Сейчас монополисты заплачут как им тяжело живется и попросят опять задрать тарифы.
    16 марта, Гость   Ответить
  • Как то Матвиенко решительно заявляла об снижении тарифов на электроэнергию. И что ?
    16 марта, Гость   Ответить
  • Где ж ты раньше был, целовался с кем ?...
    16 марта, Гость   Ответить
  • Дельное и главное своевременное предложение.Ведь с ростом цен на оплату за электричество растут ЦЕНЫ на ВСЁ.
    16 марта, Гость   Ответить
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