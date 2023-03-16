Володин предложил ограничить рост тарифов на электричество
Спикер ГД попросил министра подумать над этим предложением
16 марта 2023, 11:19, ИА Амител
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил министру энергетики Николаю Шульгинову разработать законопроект, который позволит ограничить рост тарифов в электроэнергетике, пишет "Парламентская газета".
"Когда мы говорим о тарифах, надо здесь вместе с профильным комитетом подумать, что можно сделать для их снижения", – отметил Володин.
По словам Володина, необходимо обсудить вопросы, которые накопились у руководителей корпораций, госкомпаний отрасли.
"Давайте возьмём их, обсудим и, возможно, реализуем в виде законодательных инициатив. А как следствие, это будет как минимум уже отсутствие роста тарифа", – подчеркнул спикер.
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