Володин предложил ограничить рост тарифов на электричество

Спикер ГД попросил министра подумать над этим предложением

16 марта 2023, 11:19, ИА Амител

Фото: amic.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил министру энергетики Николаю Шульгинову разработать законопроект, который позволит ограничить рост тарифов в электроэнергетике, пишет "Парламентская газета".

"Когда мы говорим о тарифах, надо здесь вместе с профильным комитетом подумать, что можно сделать для их снижения", – отметил Володин.

По словам Володина, необходимо обсудить вопросы, которые накопились у руководителей корпораций, госкомпаний отрасли.