"Комната культуры" выпустит снятый в Барнауле клип "Все они о тебе"

Барнаульская группа стала самой прослушиваемой этим летом на "Яндекс Музыке"

30 августа 2024, 08:31, ИА Амител

Барнаульская группа "Комната культуры" выпустит клип на нашумевшую песню "Все они о тебе".

Напомним, что в составе барнаульского коллектива Женя Трофимов (вокал, гитара), Роман Рудыка (бэк-вокал, гитара), Вячеслав Климашин (соло-гитара), Тим Гураль (бас-гитара) и Владимир Васильковский (барабаны).

"Комната культуры" стала самой прослушиваемой на "Яндекс Музыке" этим летом. Каждый месяц они демонстрируют рост аудитории после успеха в "Моей волне" и попадания в проект "Искра" в январе.