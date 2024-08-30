"Комната культуры" выпустит снятый в Барнауле клип "Все они о тебе"
Барнаульская группа стала самой прослушиваемой этим летом на "Яндекс Музыке"
30 августа 2024, 08:31, ИА Амител
Барнаульская группа "Комната культуры" выпустит клип на нашумевшую песню "Все они о тебе".
Напомним, что в составе барнаульского коллектива Женя Трофимов (вокал, гитара), Роман Рудыка (бэк-вокал, гитара), Вячеслав Климашин (соло-гитара), Тим Гураль (бас-гитара) и Владимир Васильковский (барабаны).
"Комната культуры" стала самой прослушиваемой на "Яндекс Музыке" этим летом. Каждый месяц они демонстрируют рост аудитории после успеха в "Моей волне" и попадания в проект "Искра" в январе.
08:46:07 30-08-2024
Чьи это песнохорки?
Слишком сильно их навязывают барнаульцам
09:05:55 30-08-2024
ребята очень талантливые, рада за них!
09:52:10 30-08-2024
Перестаньте ВИА называть "рок-группой". Рок он в Англии, Европе и США. И то был когда-то. В России- аторская песня или ВИА, и нет такого понятия как "русский рок". Ну, собственно, у нас в стране все беды от того, что вечно играем в кого-то и называем вещи теми словами, которые обозначают совсем иное.
10:01:20 30-08-2024
Гость (09:52:10 30-08-2024) Перестаньте ВИА называть "рок-группой". Рок он в Англии, Евр... Вообще в тексте не увидел термина "рок-группа". И по ссылке тоже. Ни слова про рок. Ну а так, да - играть в кого-то, лицемерить и притворяться - это плохо.
09:52:44 30-08-2024
Годная группа, хорошо играют. Если бы еще не пели - вообще огонь.
13:21:35 30-08-2024
Гость (09:52:44 30-08-2024) Годная группа, хорошо играют. Если бы еще не пели - вообще о... Угу. Зажигательнее, чем Kraftwerk.