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"Комната культуры" выпустит снятый в Барнауле клип "Все они о тебе"

Барнаульская группа стала самой прослушиваемой этим летом на "Яндекс Музыке"

30 августа 2024, 08:31, ИА Амител

Барнаульская группа "Комната культуры" выпустит клип на нашумевшую песню "Все они о тебе".

Напомним, что в составе барнаульского коллектива Женя Трофимов (вокал, гитара), Роман Рудыка (бэк-вокал, гитара), Вячеслав Климашин (соло-гитара), Тим Гураль (бас-гитара) и Владимир Васильковский (барабаны).

"Комната культуры" стала самой прослушиваемой на "Яндекс Музыке" этим летом. Каждый месяц они демонстрируют рост аудитории после успеха в "Моей волне" и попадания в проект "Искра" в январе.

Барнаул музыка

Комментарии 6

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Гость

08:46:07 30-08-2024

Чьи это песнохорки?
Слишком сильно их навязывают барнаульцам

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гость

09:05:55 30-08-2024

ребята очень талантливые, рада за них!

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Гость

09:52:10 30-08-2024

Перестаньте ВИА называть "рок-группой". Рок он в Англии, Европе и США. И то был когда-то. В России- аторская песня или ВИА, и нет такого понятия как "русский рок". Ну, собственно, у нас в стране все беды от того, что вечно играем в кого-то и называем вещи теми словами, которые обозначают совсем иное.

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Гость

10:01:20 30-08-2024

Гость (09:52:10 30-08-2024) Перестаньте ВИА называть "рок-группой". Рок он в Англии, Евр... Вообще в тексте не увидел термина "рок-группа". И по ссылке тоже. Ни слова про рок. Ну а так, да - играть в кого-то, лицемерить и притворяться - это плохо.

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Гость

09:52:44 30-08-2024

Годная группа, хорошо играют. Если бы еще не пели - вообще огонь.

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Гость

13:21:35 30-08-2024

Гость (09:52:44 30-08-2024) Годная группа, хорошо играют. Если бы еще не пели - вообще о... Угу. Зажигательнее, чем Kraftwerk.

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