Компании Илона Маска, создающей чипы, разрешили ставить опыты на людях
В ближайшее время специалисты планируют начать отбор участников для тестирования
26 мая 2023, 08:55, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Компания Neuralink, принадлежащая американскому бизнесмену Илону Маску, получила разрешение на проведение опытов на людях. Об этом сообщили в пресс-службе фирмы.
Neuralink занимается разработкой чипов. В начале 2022 года она уже направляла запрос с целью получить разрешение на работу с людьми, однако тогда получила отказ.
Сейчас в компании заявили о том, что ответственное управление разрешило Neuralink работать с людьми.
В ближайшее время компания планирует начать отбор испытуемых.
09:07:45 26-05-2023
Там всё закону.Сначала "ответственное управление" запретило опыты на людях,потом разрешило.И всё это делается во имя человека, а не чего ещё.
09:18:14 26-05-2023
Че хохлов партию подвезли?
09:46:41 26-05-2023
Илон Маск не основал ни одной фирмы. Приходят люди с большими деньгами (Петер Андреас Тиль, Макс Левчин) вводят его в фирму как партнёра, и со временем он выдавливает всех. Пэй Пал Тесла НейроЛинк (Neuralink) Tim Hanson (умер) заявил что чипы Илона Маска не готовы для вживления даже животным. За это его опозорили, как не справившегося со своей работой. Тим Хенкс соавтор на двух из четырёх потентах нейролинк, Илона маска нет ни на одном. Фирма Синхрон делает то же самое что декларирует Маск, но их система не позволяет контролировать человека, как чипы И.Маска. Идёт разбирательство в суде у Маска было 23 обезьяны, 15 из них умерло. Остальные инвалиды и лишь одна выжила и играет на компьютере в теннис мыслью. Технократия зародилась в 1919 году. Подключился Рокфеллер, к 30-му году полностью оформили свою систему: полный контроль над человеком, даже в доме, Высшая каста «Учёных» неподверженных этому контролю, она осуществляет этот контроль., отсутствие денег, валюта основанная на энергии. В 30-е годы лидером технократов в Северной Америке (в Канаде) был Джошуа Хелдерман Дедушка И.Маска, Джошуа Холдеман был активным сторонником «Технократии», занимал должность директора по исследованиям и в конечном итоге стал главой партии «Технократия.inc» в Канаде. (партия Социального кредита) Сбигнев Бжезинский: - мы пришли к такой точке, где мы можем использовать в стратегических, политических целях, плоды исследований на человеческом мозге и на человеческом поведении. - будет большое искушение создать систему которая серьёзно повредит мозговую функцию больших масс людей.