Компании Илона Маска, создающей чипы, разрешили ставить опыты на людях

В ближайшее время специалисты планируют начать отбор участников для тестирования

26 мая 2023, 08:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Компания Neuralink, принадлежащая американскому бизнесмену Илону Маску, получила разрешение на проведение опытов на людях. Об этом сообщили в пресс-службе фирмы.

Neuralink занимается разработкой чипов. В начале 2022 года она уже направляла запрос с целью получить разрешение на работу с людьми, однако тогда получила отказ.

Сейчас в компании заявили о том, что ответственное управление разрешило Neuralink работать с людьми.

В ближайшее время компания планирует начать отбор испытуемых.