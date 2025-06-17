Компании-победители "Народного знака качества" стали амбассадорами проекта

Обладатели "народной" премии теперь и сами будут представлять НЗК

17 июня 2025, 10:40, ИА Амител

Бизнес-завтрак для амбассадоров премии "Народный знак качества" / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В Алтайском крае стартует новый сезон краевой премии "Народный знак качества". Организаторы проекта приняли решение об изменении списка номинаций. И одними из первых о новшествах узнали победители 2024 года. Презентация НЗК, а также нового выпуска глянцевого журнала, посвященного премии, прошла 11 июня в ресторане "Новая высота".

Всем победителям – особый статус

Все компании, получившие заветную статуэтку в 2024 году, автоматически стали амбассадорами проекта в новом сезоне. По правилам премии они не смогут принять участие в битве народных компаний в текущем году, но им отведена не менее важная роль – популяризация премии.

"Победители прошлого года пропускают новый сезон, давая возможность проявиться и другим компаниям. Но сильная конкуренция всегда только на пользу рынку", – отметила руководитель проекта "Народный знак качества", директор по маркетингу FM-Продакшн Татьяна Бондарева.

Татьяна Бондарева / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

А еще амбассадоры получат возможность повысить статус и узнаваемость на страницах портала amic.ru и в эфире радиостанции Business FM Барнаул. СМИ расскажут, как премия помогла компаниям за год и как изменила их бизнес.

Консультативно-диагностическая поликлиника "Здоровье" уже многие годы остается узнаваемой благодаря сарафанному радио. И "Народный знак качества" стал для компании еще одним подтверждением, что клинику знают.

"Когда клиенты приходят и видят в регистратуре, на сайте диплом и статуэтку, они понимают, что сделали правильный выбор. И название премии людям понятно – народный, это как раз то, что сегодня ценится", – отметила маркетолог Валентина Толмачева.

О том же говорит и руководитель отдела маркетинга "Грузового центра "Медведь" Эльмира Константинова: партнеры и клиенты обращают внимание на такой статус компании.

Даже просто участие в "Народном знаке качества" (а победа вдвойне) – крутой информационный повод попасть в краевые СМИ совершенно бесплатно. А где еще брать такие поводы – участникам встречи рассказала главный редактор радиостанции Business FM Барнаул Ирина Прокофьева. Как журналист с большим стажем она поделилась дельными советами, как заинтересовать порталы и паблики и сделать свою компанию или конкретного сотрудника экспертом, постоянно дающим комментарии средствам массовой информации.

Ирина Прокофьева / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Амбассадорами премии в 2025 году стали:

"Грузовой центр "Медведь" – победитель в номинации "Официальный автодилер";

Автоцентр АНТ – "Автосалон";

Ivanor ("Иванор") – "Автосервис";

Холдинг "Алтайлес" – "Малоэтажное строительство";

"Жилищная инициатива" – "Застройщик";

"Лемана Про" – "Стройка и ремонт";

Консультативно-диагностическая поликлиника "Здоровье" – "Медцентр";

"Белый замок" – "Производитель продуктов питания";

Алейский мясокомбинат ("Продовольственная торговая сеть");

Гриль-бар "Шашлыкоff" ("Шашлыкофф") – "Ресторан и кафе";

"Гриль №1" – "Фастфуд и доставка";

Стройберг" – "Производитель промышленных товаров";

"Новэкс" – "Непродовольственная торговая сеть";

Магазин наборов, трав и специй для настоев "Дед Алтай" – "Мой бизнес";

"Академия шахмат" – "Центр дополнительного образования";

GravityFit ("Гравити Фит") – "Спортивный клуб";

Екатерина Серебрякова, директор и главный врач "Стоматологии Серебряковых" – "Персона Business FM Барнаул";

МегаФон – "Ньюсмейкер года";

"Барнаул Моторс" – "Рекламодатель года".

Журнал премии "Народный знак качества" / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Новшества в премии

Татьяна Бондарева рассказала, как изменится премия в новом сезоне. Главное – три новые номинации:

"Семейный бизнес";

"Бьюти-центр";

"Креативные индустрии".

"В предыдущие годы среди номинантов были семейные компании. Это бизнес, который передается из поколения в поколение или создан семьями. И в этом заложена важная для региона миссия – популяризация предпринимательства. Поэтому мы решили поддержать такие компании нашим проектом. Как и креативные индустрии, они только развиваются, но им уже помогают власти. А бьюти-номинации сама себя "создала" – у нас много компаний из этого сегмента и они в премии были очень активными. Поэтому им тоже отдельное место", – пояснила Татьяна Бондарева.

Всего в 2025 году будет 18 номинаций. А голосование за "Персону Бизнес FM" станет открытым для всех жителей региона. В прошлые годы победителей выбирали бизнесмены, теперь – все мы. Еще одно нововведение – лидера в номинации "Народная любовь" будут определять не по самому большому числу голосов в проекте, а прямо во время церемонии награждения голосованием гостей. Это не только сами компании, но и представители власти и бизнес-сообщества.

"Народный знак качества" – проект, в рамках которого жители Алтайского края голосуют за компании из разных сфер жизни: продуктовые и непродовольственные сети, производители продуктов питания и промышленных товаров, медицинские центры, рестораны, автосалоны, строительные компании. Заветную статуэтку получат те, кто наберет наибольшее количество голосов. И номинируют, и выбирают победителей сами люди. Проект ежегодно проводят информационный портал amic.ru совместно с радиостанцией Business FM ("Бизнес ФМ") Барнаул. В 2025 году премия пройдет уже в четвертый раз. Голосование запустим в сентябре 2025 года. Подробнее о "Народном знаке качества" читайте в материалах amic.ru и на народныйзнаккачества.рф.