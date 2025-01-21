Компания "Алтайхолод" узаконила самовольно проведенную реконструкцию цехов в Барнауле

Организация сама направила иск к администрации Барнаула о признании права собственности

21 января 2025, 14:55, ИА Амител

Мороженое / Фото: unsplash.com / Aron Visuals

Алтайский производитель мороженого "Алтайхолод" узаконил право собственности на самовольно реконструированные здания, расположенные на территории предприятия на улице Бехтерева в Барнауле. Об этом сообщает "Толк" со ссылкой на решение Арбитражного суда Алтайского края.

Согласно документам, общая площадь помещений по адресу Бехтерева, 2, превышает 2,5 тысячи квадратных метров. Компания сама направила иск к администрации Барнаула о признании права собственности на них. По какой причине проводилась реконструкция и почему "Алтайхолод" решил сделать таким образом, а не через получение разрешения на работы, не уточняется.

На самом предприятии не стали комментировать ситуацию, однако узаконивание самовольно построенного или реконструированного объекта – нередкая практика. В ряде случаев это более простой путь, чем перестройка объекта по регламентированному законом порядку.