Предпринимательницу оштрафовали за продажу контрафактных Levi's в Барнауле
Компенсация за нарушенное авторское право составит 60 тысяч рублей
21 января 2025, 13:12, ИА Амител
Компания Levi Strauss & Co (известный бренд джинсовой одежды Levi's) выиграла суд против предпринимательницы из Ребрихинского района Алтайского края. Согласно материалам дела в картотеке краевого арбитражного суда, с ответчицы взыщут 60 тысяч рублей за одни джинсы.
Зарегистрированная в Сан-Франциско организация потребовала от женщины компенсацию за нарушение авторских прав. Суд установил, что бизнес-леди продавала контрафакт под маркой Levi's в торговой точке, расположенной в барнаульском торговом центре "Норд-Вест". Факт продажи контрафакта выявили сотрудники МВД. Всего была найдена одна единица товара с признаками контрафактности.
Всего от действий предпринимательницы пострадали четыре товарных знака Levi's, зарегистрированные Роспатентом. Суд согласился с требованиями американцев, причем в их изначальном размере, вероятно, из-за отсутствия оспаривания со стороны ответчицы.
13:24:18 21-01-2025
Бредятина на местном уровне , судья поддерживает страну , которая ведет против нас войну??
14:20:01 21-01-2025
Гость (13:24:18 21-01-2025) Бредятина на местном уровне , судья поддерживает страну , ко... судья лишь исполнитель воли партии
13:48:45 21-01-2025
Да, кроме этих штанов (1 шт.) все остальное, конечно же, ОРИДЖИНАЛ. Вот в Сан-Франциско поржали: они по Барнаул-то не слышали, не то чтобы искать в нем ущемителя их авторских прав)))
13:59:38 21-01-2025
Да у нас 99% контрафакта!!!
14:00:15 21-01-2025
В Галактике в отделе Ливайс паль голимая и ничего!
14:23:24 21-01-2025
Гость (14:00:15 21-01-2025) В Галактике в отделе Ливайс паль голимая и ничего! ... Ливайс обычный эконом сегмент с хорошим сочетанием цены/качество, это у нас его возвели в культовый статус, и продают по завышенной цене.
15:22:31 21-01-2025
Гость (14:23:24 21-01-2025) Ливайс обычный эконом сегмент с хорошим сочетанием цены/каче... кто его возвел? вы?
Просто есть определенные марки: Ливайс, конверс, ванс, тимберлэнд, рей бан, нью бэланс, квик сильвер и прочие, которые существуют больше, чем мне лет. Одежда и обувь этих брендов отличного качества. Культовая. Видя челов, одетых по-разному: просто дорого и в люкс, в эти (и подобные) марки, в вещи с базара (Галакси/Европы/Норд Веста) я пойму, с кем мне, скорее всего, по пути. Только покупать все это надо не здесь. А зарубежом это стоит относительно недорого.
14:13:26 21-01-2025
Не понял в чем проблема, за что ее наказывать, она ж не производила, а продавала. А может она была уверена что это оригинал, она его также где-то купила. Пусть ищут производителя, тетка то тут причем ? Тем более производитель-оригинал из вражеской страны, а суд хочет деньги врагам чтобы передали ? Чтобы они на них оружие еще хохлам поставили ?
14:29:29 21-01-2025
Факт продажи контрафакта выявили сотрудники МВД. //////////////////////////// теперь этих сотрудников надо командировать в США, чтобы там выявляли случаи контрафакта товаров российских производителей. Говорят, что подделывают местные краевые бренды. А ТО, ОТКРЫЛИ, ПОНИМАЕШЬ, УЛИЦУ С ОДНОСТОРОННИМ ДВИЖЕНИЕМ!
Ещё интересно, как теперь переправят штрафные деньги в Америку, ведь система платежей не работает)))
14:35:43 21-01-2025
бред какой-то
Китай что угодно производит, любые бренды, и его же нам в пример ставят
16:13:51 21-01-2025
любители палева отметились
16:22:08 21-01-2025
Этим ребятам, которые якобы "представители" то тех то этих брендов всего подряд по всей галактики, видать давно проблем не устраивали. Несколько лет не слышно было, и вот опять.
00:53:06 22-01-2025
Так чьи интересы то ребята защитили ?