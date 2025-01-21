Предпринимательницу оштрафовали за продажу контрафактных Levi's в Барнауле

Компенсация за нарушенное авторское право составит 60 тысяч рублей

21 января 2025, 13:12, ИА Амител

Логотип Levi's / Фото: unsplash.com / Jackie Alexander

Компания Levi Strauss & Co (известный бренд джинсовой одежды Levi's) выиграла суд против предпринимательницы из Ребрихинского района Алтайского края. Согласно материалам дела в картотеке краевого арбитражного суда, с ответчицы взыщут 60 тысяч рублей за одни джинсы.

Зарегистрированная в Сан-Франциско организация потребовала от женщины компенсацию за нарушение авторских прав. Суд установил, что бизнес-леди продавала контрафакт под маркой Levi's в торговой точке, расположенной в барнаульском торговом центре "Норд-Вест". Факт продажи контрафакта выявили сотрудники МВД. Всего была найдена одна единица товара с признаками контрафактности.

Всего от действий предпринимательницы пострадали четыре товарных знака Levi's, зарегистрированные Роспатентом. Суд согласился с требованиями американцев, причем в их изначальном размере, вероятно, из-за отсутствия оспаривания со стороны ответчицы.