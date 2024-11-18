Компания из Сибири разработала механизм кешбэка без эквайринга с помощью Sber API
Технология упростит и ускорит перечисление денег
18 ноября 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8KESYd
Сибирская IT-компания "Эксперо", разрабатывающая технологичные продукты и сервисы для фармацевтической отрасли, предложила новое решение для рынка. Специалисты создали механизм кешбэка для пользователей агрегатора аптечных цен "Эксперо.ру" в партнерстве со Сбером.
Особенность новинки в том, что она подходит даже тем компаниям, у которых не подключена услуга эквайринга. Механизм возврата при заказе лекарств разработан с использованием технологии Sber API*, которая создает прямую интеграцию банковских сервисов в экосистему агрегатора. Это делает перечисление средств на карты пользователей быстрым, надежным и прозрачным, исключая посредников.
Вот как работает механизм кешбэка:
- Пользователь "Эксперо.ру", заинтересованный в покупке лекарств по максимально хорошей цене, при регистрации в агрегаторе указывает свой номер мобильного телефона.
- Забронировав необходимый товар на "Эксперо.ру", человек оплачивает заказ в выбранной им аптеке наличным или безналичным способом.
- Кешбэк приходит по факту оплаты заказа на привязанную к номеру телефона СберКарту.
Но частичная компенсация трат происходит, если сумма первого выкупа препаратов превышает 400 рублей.
Механизм протестирован и опробован на мобильных платформах, недочеты уже устранены. Затем разработчики запустили релиз программы компенсации на веб-платформе. Так что теперь услуга доступна большому количеству пользователей. В ближайших планах компании – доработка функций и оптимизация программы начислений для дальнейшего развития агрегатора.
"Sber API – это технология интеграции учетных систем бизнеса, e‑commerce* площадок, мобильных приложений напрямую со СберБанком. Она позволяет упростить и автоматизировать рутинные процессы бизнеса с помощью единой точки входа СберБизнес ID. Сегодня Sber API – это уже 120 продуктовых методов, среди которых каждая компания найдет свое решение для автоматизации бизнеса. И свыше 400 успешных интеграций партнеров из разных сфер деятельности", – прокомментировал председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.
* Sber API (Сбер ЭйПиАй); e‑commerce (е-коммерс)
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