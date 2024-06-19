Компания NVIDIA стала самой дорогой в мире
Она обогнала по капитализации Apple и Microsoft
19 июня 2024, 08:30, ИА Амител
Производитель видеокарт NVIDIA стал самой дорогой компанией в мире. Ее рыночная стоимость составила 3,335 трлн долларов.
Тем самым фирма опередила Microsoft и Apple, капитализация которых оценивается в 3,317 и 3,286 трлн долларов соответственно.
Только за 2024 год акции NVIDIA подорожали примерно на 176%. При этом аналитики ожидают, что фирма продолжит расти и дальше: в 2024 году ее капитализация может превысить 4 трлн долларов, а в 2025-м – 5 трлн.
Столь стремительный рост компании обусловлен бумом ИИ. Микрочипы NVIDIA занимают в этой сфере доминирующее положение, а закупают их в том числе Google, Microsoft, Amazon, OpenAI и другие.
10:38:11 19-06-2024
"На текущий момент капитализация Газпрома составляет более 3,9 трлн руб"
вот правда - остались еще такие кто в подобное верит?
12:04:30 19-06-2024
Дорогая ты моя, NVIDIA!
14:55:47 19-06-2024
Вот как "капитализацию" на хлебушек смогут намазать тогда пусть возвращаются и поговорим