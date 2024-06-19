Компания NVIDIA стала самой дорогой в мире

Она обогнала по капитализации Apple и Microsoft

19 июня 2024, 08:30, ИА Амител

Логотип NVIDIA / Фото: unsplash.com

Производитель видеокарт NVIDIA стал самой дорогой компанией в мире. Ее рыночная стоимость составила 3,335 трлн долларов.

Тем самым фирма опередила Microsoft и Apple, капитализация которых оценивается в 3,317 и 3,286 трлн долларов соответственно.

Только за 2024 год акции NVIDIA подорожали примерно на 176%. При этом аналитики ожидают, что фирма продолжит расти и дальше: в 2024 году ее капитализация может превысить 4 трлн долларов, а в 2025-м – 5 трлн.

Столь стремительный рост компании обусловлен бумом ИИ. Микрочипы NVIDIA занимают в этой сфере доминирующее положение, а закупают их в том числе Google, Microsoft, Amazon, OpenAI и другие.