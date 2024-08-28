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Компания QIWI сменит название на NanduQ

Акционеры одобрили это изменение

28 августа 2024, 09:31, ИА Амител

Логотип компании QIWI / Фото: соцсети
Логотип компании QIWI / Фото: соцсети

Акционеры QIWI одобрили изменение названия группы компаний на ежегодном собрании, которое состоялось 27 августа. Теперь компания будет называться NanduQ. Об этом пишет "Интерфакс".

Кроме того, акционеры переизбрали совет директоров. В его состав снова вошли Лев Кроль, Алексей Соловьев и Алексей Иванов. Также членами совета стали глава группы Алексей Мащенков и Оксана Сиротинина.

21 февраля Центральный банк Российской Федерации отозвал лицензию у КИВИ Банка. Причиной стали регулярные нарушения российского законодательства в области легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма, как пояснил регулятор.

Позже стало известно, что государственное агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет предоставлять страховые выплаты вкладчикам КИВИ Банка.

бизнес

Комментарии 4

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Кхм ...

09:54:45 28-08-2024

И шрифт надо поменять. На пиньинь.

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Гость

11:04:32 28-08-2024

Пиньин правильно. Иди учи китайкий

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ГенРнД

13:48:48 28-08-2024

Гость (11:04:32 28-08-2024) Пиньин правильно. Иди учи китайкий... Китайский правильно. Иди учи русский )))

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Мусик

14:18:59 28-08-2024

ГенРнД (13:48:48 28-08-2024) Китайский правильно. Иди учи русский )))... все там будум. в китае.

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