Компания QIWI сменит название на NanduQ
Акционеры одобрили это изменение
28 августа 2024, 09:31, ИА Амител
Акционеры QIWI одобрили изменение названия группы компаний на ежегодном собрании, которое состоялось 27 августа. Теперь компания будет называться NanduQ. Об этом пишет "Интерфакс".
Кроме того, акционеры переизбрали совет директоров. В его состав снова вошли Лев Кроль, Алексей Соловьев и Алексей Иванов. Также членами совета стали глава группы Алексей Мащенков и Оксана Сиротинина.
21 февраля Центральный банк Российской Федерации отозвал лицензию у КИВИ Банка. Причиной стали регулярные нарушения российского законодательства в области легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма, как пояснил регулятор.
Позже стало известно, что государственное агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет предоставлять страховые выплаты вкладчикам КИВИ Банка.
09:54:45 28-08-2024
И шрифт надо поменять. На пиньинь.
11:04:32 28-08-2024
Пиньин правильно. Иди учи китайкий
13:48:48 28-08-2024
Гость (11:04:32 28-08-2024) Пиньин правильно. Иди учи китайкий... Китайский правильно. Иди учи русский )))
14:18:59 28-08-2024
ГенРнД (13:48:48 28-08-2024) Китайский правильно. Иди учи русский )))... все там будум. в китае.