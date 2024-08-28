Компания QIWI сменит название на NanduQ

Акционеры одобрили это изменение

28 августа 2024, 09:31, ИА Амител

Логотип компании QIWI / Фото: соцсети

Акционеры QIWI одобрили изменение названия группы компаний на ежегодном собрании, которое состоялось 27 августа. Теперь компания будет называться NanduQ. Об этом пишет "Интерфакс".

Кроме того, акционеры переизбрали совет директоров. В его состав снова вошли Лев Кроль, Алексей Соловьев и Алексей Иванов. Также членами совета стали глава группы Алексей Мащенков и Оксана Сиротинина.

21 февраля Центральный банк Российской Федерации отозвал лицензию у КИВИ Банка. Причиной стали регулярные нарушения российского законодательства в области легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма, как пояснил регулятор.

Позже стало известно, что государственное агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет предоставлять страховые выплаты вкладчикам КИВИ Банка.