Компания "СибКомплект" провела пятую встречу главных энергетиков Сибири

На мероприятии представили новые высокотехнологичные решения и обменялись опытом

29 апреля 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8K6gnE

Встреча энергетиков / Фото: "СибКомплект"

18 апреля прошла пятая, юбилейная встреча главных энергетиков Сибири, организованная компанией ООО "СибКомплект". В мероприятии приняли участие представители проектных организаций, главные энергетики, руководители 48 крупных предприятий Сибири.

На традиционной встрече генеральный директор "СибКомплекта" Сергей Полозов и технический директор Михаил Малиновский отметили главные достижения предприятия за прошедший год и заложили вектор на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.

В рамках деловой программы партнеры мероприятия – ООО "Энергосберегающие технологии" и АО "Курский электроаппаратный завод" – презентовали новые оптимальные решения и провели экспертные консультации по представленному оборудованию.

Главным событием встречи стала экскурсия на новую производственную площадку "СибКомплекта", открытую в январе 2024 года. Новый производственный цех площадью 7,7 тыс. кв. м. позволил компании выйти на новые производственные мощности. Команда предприятия продемонстрировала участникам новые технические решения от конструкторской документации до изготовленного оборудования на производственном участке.

В 2023 году компания "Сибкомплект" стала участником национального проекта "Производительность труда". И теперь проектная команда экспертов активно внедряет методы бережливого производства для оптимизации процессов и повышения производительности труда.

ООО "СибКомплект" уже 18 лет является надежным партнером по изготовлению высокотехнологичного электротехнического оборудования по индивидуальным проектам. И это одна из немногих компаний, которая предоставляет расширенную гарантию до семи лет на производимое оборудование.

ООО "СибКомплект"

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