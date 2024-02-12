Алтайская компания "СибКомплект" подвела первые итоги участия в нацпроекте

Предприятие реализует мероприятия нацпроекта "Производительноcть труда" уже три месяца

12 февраля 2024, 13:35, ИА Амител

Компания "СибКомплект" / Фото: ackr22.ru

Алтайское предприятие "СибКомплект" подвело итоги трех месяцев работы по анализу пилотного потока процесса изготовления комплектной трансформаторной подстанции. Бережливым производством здесь занимаются в рамках нацпроекта "Производительность труда".

В день совещания генеральный директор Сергей Полозов и технический директор Михаил Малиновский торжественно открыли новый цех. В нем уже создали условия труда для повышения производительности изготавливаемого оборудования.

А в рамках нацпроекта здесь построили карты потока создания ценностей, организовали "эталонный участок", внедрили производственный анализ. Об этом рассказала директор по развитию Елена Моргуль. А также какие проблемы выявили на пилотном потоке.

Елена Моргуль презентовала работу в рамках развития коммуникаций, обучения персонала и подготовки инструкторов по бережливому производству, а также план мероприятий по достижению целевого состояния потока, к которому должны будут прийти в следующие три месяца. Руководитель направления "Оптимизации продуктовых потоков" Алексей Павлухин провел экскурсию на эталонный участок.

"На следующей фазе нам предстоит стандартизировать процессы и сформировать устойчивое выполнение действий с целью минимизации и устранения потерь", – добавил гендиректор Сергей Полозов.

Заместитель министра экономического развития Алтайского края, начальник управления инновационного развития и кластерной политики Сергей Кореннов поблагодарил "СибКомплект" за доверие и гостеприимство. Вспомнил, глядя на фотографии в презентации, как предприятие выглядело во время стадии отбора для участия в нацпроекте, и отметил, как оно начало меняться в плане культуры производства и расширения площадей.

А руководитель Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Александр Вагенлейтер подчеркнул важность вступления компании в национальный проект "Производительность труда", поздравил с первыми результатами и пожелал удачи в работе для достижения поставленных целей в проекте.

Также на совещании дипломами и ценными призами наградили 14 активных сотрудников.

Напомним, компания "СибКомплект" с 2005 года производит промышленное электротехническое оборудование, является участником национального проекта "Производительность труда" с октября 2023 года, а также резидентом кластера "АЛТЭК".

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.



Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).



Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.