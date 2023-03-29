Комроссы назвали своего кандидата в губернаторы Алтайского края

Партийцы уверены, что на выборах нужна широкая коалиция всех левых сил

29 марта 2023, 18:35, ИА Амител

Фото: t.me/altsmat

Партия "Коммунисты России" собирается принять участие в выборах губернатора Алтайского края, запланированных на 10 сентября 2023 года. Об этом в ходе пресс-конференции заявил председатель ЦК комроссов и депутат АКЗС Сергей Малинкович. В качестве кандидата "Коммунисты России" рассчитывают на бывшего первого секретаря крайкома КПРФ 74-летнего Сергея Юрченко.

Мунфильтр проблемой не станет

Комроссы рассчитывают преодолеть муниципальный фильтр для регистрации кандидата в губернаторы, сообщил Сергей Малинкович. По предварительным подсчётам, им потребуется примерно 500 подписей местных депутатов. Пока у партии на муниципальном уровне только 26 мест. Добирать необходимое количество планируют за счёт самовыдвиженцев, а также симпатизирующих комроссам представителей КПРФ. Таких скрытых сторонников, по словам руководителя фракции "Коммунисты России" в АКЗС Сергея Матасова, насчитывается около 100 человек.

И Малинкович, и Матасов отметили, что примерно на 50% мунфильтр может быть преодолён к настоящему времени. За оставшиеся месяцы до старта избирательной кампании партия рассчитывает окончательно решить этот вопрос.

"Раскольница"

Часть собрания комроссы посвятили персоне руководителя крайкома КПРФ – Марии Прусаковой. В частности, её обвинили в расколе в рядах краевого отделения компартии в 2015-2016 годах. А Малинкович заявил, что Прусакова на выборах в Госдуму по Рубцовскому округу в 2021 году победила, якобы "договорившись с властями".

Левые, объединяйтесь!

Всем левым силам Малинкович предложил сейчас объединиться вокруг кандидата от "Коммунистов России" – 74-летнего Сергея Юрченко. Возраст возможного претендента не должен стать помехой, уверен Малинкович, так как "это опыт и знание региона". Сам Юрченко о своём решении ещё не сообщил. "На 90% это будет он, но если всё-таки не согласится, у нас есть в запасе и другие кандидаты", – прокомментировал Сергей Малинкович.

Депутат также выразил надежду, что к комроссам присоединятся местные эсеры и сторонники движения "За новый социализм" Николая Платошкина. Его супруга Анжелика Глазкова в настоящее время представляет Алтайский край в Госдуме.

При этом руководитель КПКР признаёт, что одержать победу над действующим губернатором Томенко будет непросто. Однако одна из задач этой избирательной кампании – пропаганда коммунистических идей в обществе, резюмировал лидер комроссов.