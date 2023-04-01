Улучшить финансовое положение сможет только один знак, считают астрологи

01 апреля 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Апрель будет непростым месяцем для многих знаков зодиака. Такой прогноз от известного астролога Павла Глоба представил 9111.ru. Тем не менее некоторые люди смогут преодолеть все сложности и продвинуться в делах. Других ждут новые отношения, наполненные романтикой. Есть и те, кто сможет существенно поправить своё финансовое положение.

О том, что пророчит гороскоп на апрель 2023 года всем знакам зодиака, – в материале amic.ru.

Овен

У Овнов в апреле будет много пространства для творческой самореализации, считает Глоба. При этом астролог предупреждает: ни в коем случае нельзя оставлять своих близких наедине с их проблемами. Ваша безучастность дорого вам обернётся.

А вот новые знакомства Павел Глоба советует не заводить. Лучше посвятить это время себе: обновить гардероб или изменить внешность.

Телец

Тельцам весь месяц придётся быть начеку и постоянно бороться со стрессом. Глоба предсказывает, что апрель будет очень непростым. Так что ничего масштабного на это время не планируйте, будь то отпуск или знаковые встречи. Велик риск, что осуществить намеченное не получится.

При этом для знакомств период очень хороший. По мнению астролога, представители знака имеют все шансы завести крепкие отношения, которые впоследствии перерастут в семью. Для тех, кто уже нашёл свою любовь, самое время задуматься о детях.

Близнецы

На Близнецов в апреле 2023 года свалится большая ответственность. Нужно быть очень внимательным к проблемам родственников. Глоба советует проявить максимальную отзывчивость.

Астролог считает второй месяц весны хорошим периодом для перемен в жизни Близнецов. Вы можете сделать перестановку, купить новую мебель или даже сменить жилплощадь.

Рак

Ракам переживать не о чем. Для них месяц сложится очень удачно. Вы будете добиваться успеха во всех сферах. Впрочем, Глоба назвал одно исключение – в личной жизни никакой бури эмоций ждать не стоит.

В остальном всё должно быть хорошо, если Раки проявят решительность, а не будут ждать помощи со стороны. В этом случае вы сможете и значительно улучшить своё финансовое положение.

Лев

Львам астролог рекомендует не засиживаться дома и по максимуму выходить из зоны комфорта. Такой подход позволит вам добиться многого в апреле. Если вас зовут в новое место или предлагают познакомить с каким-то человеком – не спешите отвечать отказом.

Дева

У Дев будет непростой апрель, считает Павел Глоба. По его словам, представителям знака придётся быть очень внимательными и всё контролировать. Чтобы пережить месяц достойно, вам нужно и тщательным образом всё перепроверять на работе, и следить за здоровьем, и не допустить ошибок в личной жизни.

Отпуск – хороший вариант расслабиться, но не надейтесь, что он пройдёт по плану.

Весы

Далеко не все Весы смогут добиться успеха в апреле. По мнению астролога, больше шансов у представителей знака, которые занимаются творческой деятельностью. У остальных же в работе будет немало трудностей.

Этот месяц лучше посвятить собственному здоровью. Старайтесь трезво оценивать свои силы, чтобы не перегореть и не переутомиться.

Скорпион

Скорпионов в апреле ждут семейные неурядицы. По словам Глобы, проблемы могут возникнуть как из-за финансов, так и из-за личных отношений.

Впрочем, если вы одалживали кому-то деньги, есть хороший шанс, что вам их вернут.

Стрелец

Для Стрельцов месяц пройдёт под знаком "закрытия долгов". Вам нужно будет и вернуть окружающим всё, что занимали, и завершить начатые большие дела. Только в этом случае вы сможете обрести душевную гармонию.

В остальном месяц должен пройти спокойно. Но это зависит и от вас: старайтесь не переутомляться и не выплёскивать эмоции понапрасну.

Козерог

Козерогов тоже ждёт вполне стабильный месяц. Глоба советует не будоражить это спокойствие. Старайтесь не планировать ничего нового. Вместо этого лучше спокойно делать свою работу и завершать уже начатые проекты.

Астролог советует побольше отдыхать и стараться чаще гулять: "расцветающая" весна этому только способствует.

Водолей

Водолеям придётся нередко брать на себя ответственность. Скорее всего, вашим друзьям и близким понадобится ваша помощь. Осознайте, что ближе вас у них никого нет, и придите на помощь. Тогда и судьба отплатит вам сполна, считает астролог.

Рыбы

Рыбам стоит стать более активными, иначе апрель пройдёт мимо вас. Можно затеять ремонт или запланировать новый масштабный проект на работе. Не бойтесь инициативы: всё должно получиться. Кстати, новые знакомства тоже лучше инициировать самому.

Кроме того, это отличное время для перемен: например, можно скорректировать своё питание или заняться спортом.