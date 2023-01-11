Простройка нового мира. Нумеролог рассказала о политических изменениях в 2023 году

Практически все крупные астрологические школы прогнозируют, что мир ждут политические изменения

11 января 2023, 09:45, ИА Амител

Ждут ли нас в 2023 году какие-то изменения в политической сфере, в «Переговорке» на amic.ru рассказала астролог, нумеролог Евгения Труфанова.

По словам эксперта, практически все крупные астрологические школы прогнозируют, что таки да — ждут. В целом, говорит Евгения, в наступившем году предполагаются изменения общего глобального мироустройства и появление новых международных коалиций и союзов.

Полную версию прогноза событий на 2023 год от нумеролога смотрите 12 января в «Переговорке» на портале amic.ru.

Также вы узнаете, как цифры рассказывают о будущем и может ли человек самостоятельно «рассчитать» события, которые его ждут, и «подправить» своё будущее.

Евгения Труфанова назвала счастливые даты 2023 года и рассказала, как уберечься от негатива. А ещё о том, как правильно загадывать желания, чтобы они исполнялись.