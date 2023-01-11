НОВОСТИПереговорка

Простройка нового мира. Нумеролог рассказала о политических изменениях в 2023 году

Практически все крупные астрологические школы прогнозируют, что мир ждут политические изменения

11 января 2023, 09:45, ИА Амител

Ждут ли нас в 2023 году какие-то изменения в политической сфере, в «Переговорке» на amic.ru рассказала астролог, нумеролог Евгения Труфанова.

По словам эксперта, практически все крупные астрологические школы прогнозируют, что таки да — ждут. В целом, говорит Евгения, в наступившем году предполагаются изменения общего глобального мироустройства и появление новых международных коалиций и союзов.

Полную версию прогноза событий на 2023 год от нумеролога смотрите 12 января в «Переговорке» на портале amic.ru.

Также вы узнаете, как цифры рассказывают о будущем и может ли человек самостоятельно «рассчитать» события, которые его ждут, и «подправить» своё будущее.

Евгения Труфанова назвала счастливые даты 2023 года и рассказала, как уберечься от негатива. А ещё о том, как правильно загадывать желания, чтобы они исполнялись.

 

Комментарии 11

  • Истинно вам говорю: 4 мая 1925 года земля налетит на небесную ось!
    11 января, Гость   Ответить
  • Сидят и на полном серьезе о таком рассуждают. 21 век. Просто дальше уже некуда.
    11 января, Гость   Ответить
  • Ну а чем они хуже попов? Здесь по-сути есть хоть какая-то логика
    11 января, Гость   Ответить
  • Дно какое-то - астрологи, нумерологи...
    11 января, Гость   Ответить
  • Гость, астрологи, нумерологи... --- экстрасенсы, маги, ведьмы...инфляция в РФ 12% и стремится 4%)))
    11 января, Гость   Ответить
  • Так уже есть изменения
    11 января, Гость   Ответить
  • Не трудно предсказать изменения, если они уже почти 11 месяцев назад практически произошли
    11 января, Гость   Ответить
  • Неужели люди в здравом уме в эту чушь верят?
    11 января, Гость   Ответить
  • Гость, в эту чушь верят? ***** да, есть и такие
    11 января, Гость   Ответить
  • Неужели люди в здравом уме в эту чушь верят? Я тебе больше скажу - есть научные книги которые опровергают всю эту чушь и в этих книгах ученые разводят руками и ничего не могут сделать. Например, если дизайнеру интерьера приходит запрос на разработку дизайна по феншую и дизайнер совместно с ученым начинают утверждать и приводить логические доводы что феншуй это бред, то клиент обижается и меняет дизайнера. В итоге дизайнеру приходится следовать верованиям в феншуй чтобы не терять клиентов
    11 января, Гость   Ответить
  • Фонд Джеймса Рэнди наиболее известен тем, что официально гарантирует премию любому, кто сможет продемонстрировать паранормальные способности в условиях корректно поставленного эксперимента. С 2002 г благодаря пожертвованию некоего частного лица фонд поднял размер премии до 1 000 000 долларов Во вступительной части предложения говорилось: JREF выплатит премию в сумме 1 000 000 (один миллион) долларов США любому лицу, которое продемонстрирует какие-либо экстрасенсорные, сверхъестественные или паранормальные способности в условиях корректного эксперимента. Такая демонстрация должна быть проведена в рамках правил и ограничений, описанных в этом документе. Ни один претендент с 1996 г! не смог добиться получения этой премии, хотя желающих было довольно много — заявки на тестирование подавали около 50 человек в год. Одним из первых опытов тестирования была проверка группы людей, объявлявших себя лозоходцами и утверждавших, что могут находить под землёй воду. Для тестирования лозоходцев был разработан специальный метод и тестирование по данной схеме ни один претендент не прошёл. Известен по меньшей мере один кандидат на премию из России — это Наташа Лулова (на момент тестирования — десять лет, родом из России, последние несколько лет проживает в США с родителями), которая под руководством некоего Марка Комиссарова (также выходец из России, по образованию — инженер-химик) пыталась продемонстрировать способность различать цвета и читать слова без помощи зрения. Тестирование было провалено, одновременно была найдена разгадка «феномена» — девочка, благодаря особенностям строения лица и поворота головы, просто могла подглядывать через недостаточно плотно прилегающую повязку.
    11 января, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров