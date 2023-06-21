Кому хотят компенсировать 50% аренды жилья в России, когда и при каких условиях
Программа может оказать положительное влияние на повышение уровня жизни
21 июня 2023, 14:28, ИА Амител
Минстрой РФ разрабатывает программу, которая позволит гражданам компенсировать половину аренды жилья в том случае, если они копят на первоначальный взнос по ипотеке. Что известно об инициативе и когда она начнет работать – в материале amic.ru.
На кого нацелена программа
Программа призвана стимулировать молодежь – людей в возрасте до 35 лет – к накоплению первоначального взноса по ипотеке. Для этого предлагается компенсировать им 50% платы за арендное жилье, пишут "Известия".
Целевая аудитория – люди 23-27 лет: те, кто получил высшее образование, начал работать и хочет создать семью.
Потенциально программа сможет охватить примерно 310 тысяч человек ежегодно.
Какие есть условия
Обязательным условием получения компенсации станет именно параллельное накопление на покупку своего жилья.
Еще одно условие – жилье должно быть в новостройке.
Сколько времени будут компенсировать
Сроки не уточняются. Однако в Минстрое предполагают, что комплексная программа позволит накопить на первоначальный взнос в течение достаточно короткого периода – от полутора лет.
По данным экспертов, средняя стоимость арендного жилья по России – 25 тысяч рублей в месяц.
Плюсы и минусы программы
Программа может оказать положительное влияние на повышение уровня жизни молодых специалистов. Особенно она актуальна в удаленных регионах, где есть проблема оттока кадров. Кроме того, программа простимулирует спрос на рынке строящегося жилья.
Есть опасность, что увеличившийся интерес к покупке жилья в новостройках может привести к повышению цен на новые квартиры.
Когда программа начнет работать
Пока неизвестно, когда программа стартует официально. Анонсировать подробности новой программы в Минстрое планируют в течение ближайших пары месяцев.
Минстрой разрабатывает программу совместно с ДОМ.РФ и Росмолодежью.
18:59:07 21-06-2023
Вредительство налицо! Сейчас взлетят цены на новостройки и арендное жильё. Пострадают в первую очередь те, кто старше 35. Опять дискриминация по возрасту!!!
17:19:46 22-06-2023
А не лучше как в развитых странах проклятого запада ипотеку под 1% без взноса первоначального и квартиры будут расхватывать как горячие пирожки. А лучше всего всю строительную отрасль жилья во главе с Хуснулиным направить на стажировку в Китай пускай пройдут подготовку как надо строить быстро качественно дешево и с прибылью и для граждан в виде дешевого жилья и для государства для решения социальной проблемы и для застройщиков с прибылью. И всем обязательно угодить. А то все спихнули на частника который преступно саботажно вредительски ради личного обогащения пользуясь вседозволенностью накрутил цены на сотни % и создал истинный кризис перепроизводства и падения спроса из за необоснованного с потолка повышения цены