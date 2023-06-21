Кому хотят компенсировать 50% аренды жилья в России, когда и при каких условиях

Программа призвана стимулировать молодежь – людей в возрасте до 35 лет – к накоплению первоначального взноса по ипотеке. Для этого предлагается компенсировать им 50% платы за арендное жилье, пишут "Известия".

Целевая аудитория – люди 23-27 лет: те, кто получил высшее образование, начал работать и хочет создать семью.

Потенциально программа сможет охватить примерно 310 тысяч человек ежегодно.