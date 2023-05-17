В Совфеде призвали популяризировать сельскую жизнь среди молодёжи

По мнению Валентины Матвиенко, для этого нужно поддерживать движение сельских блогеров

17 мая 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: amic.ru

Валентина Матвиенко призвала популяризировать сельскую жизнь среди молодёжи, сообщает ТАСС.

По словам спикера Совфеда, было бы полезно активнее использовать интернет-площадки, а также поддерживать движение сельских блогеров, которые доступным языком смогут рассказать молодому поколению о преимуществах жизни на селе, сломать старые стереотипы и предубеждения.

Матвиенко добавила, что интерес к жизни за городом среди россиян год от года только растёт, но показатели рождаемости в сёлах ниже, а смертности, наоборот, выше.

"Чтобы с этими тенденциями бороться, нужно, чтобы жизнь кипела в каждой деревне или посёлке, а её качество не уступало городским стандартам. <...> И если люди увидят, что на сельских территориях есть возможности для самореализации, что там работают современные учреждения социальной сферы, ремонтируются дороги, коммунальная инфраструктура, то, уверена, многие горожане вернутся к своим корням, российские сёла получат второе дыхание. Это одна из наших главных целей", – подчеркнула чиновница на встрече с тружениками социальной сферы села.

Ранее в мае губернатор Алтайского края Виктор Томенко побывал в Мамонтовском районе и пообещал, что власти региона будут стараться, чтобы в сёлах жизнь становилась лучше и лучше.