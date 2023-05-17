В Совфеде призвали популяризировать сельскую жизнь среди молодёжи
По мнению Валентины Матвиенко, для этого нужно поддерживать движение сельских блогеров
17 мая 2023, 08:30, ИА Амител
Валентина Матвиенко призвала популяризировать сельскую жизнь среди молодёжи, сообщает ТАСС.
По словам спикера Совфеда, было бы полезно активнее использовать интернет-площадки, а также поддерживать движение сельских блогеров, которые доступным языком смогут рассказать молодому поколению о преимуществах жизни на селе, сломать старые стереотипы и предубеждения.
Матвиенко добавила, что интерес к жизни за городом среди россиян год от года только растёт, но показатели рождаемости в сёлах ниже, а смертности, наоборот, выше.
"Чтобы с этими тенденциями бороться, нужно, чтобы жизнь кипела в каждой деревне или посёлке, а её качество не уступало городским стандартам. <...> И если люди увидят, что на сельских территориях есть возможности для самореализации, что там работают современные учреждения социальной сферы, ремонтируются дороги, коммунальная инфраструктура, то, уверена, многие горожане вернутся к своим корням, российские сёла получат второе дыхание. Это одна из наших главных целей", – подчеркнула чиновница на встрече с тружениками социальной сферы села.
Ранее в мае губернатор Алтайского края Виктор Томенко побывал в Мамонтовском районе и пообещал, что власти региона будут стараться, чтобы в сёлах жизнь становилась лучше и лучше.
08:32:31 17-05-2023
Только переселили молодежь в человейники, теперь обратно - гениально. Убили села
08:50:21 17-05-2023
Идея конечно не плохая..но! в селах нет работы, медицина вообще слов нет..негативные факторы можно перечислять очень долго..люди там выживают от безысходности.. Сначала возродите там жизнь, а люди сами туда потянутся..
08:58:02 17-05-2023
Гость (08:50:21 17-05-2023) Идея конечно не плохая..но! в селах нет работы, медицина воо... Как они там возродят жизнь вы о чем, это же работать надо, вы не слышите Матвиенко, она же сказала достаточно блогеров и жизнь в селе возродиться, она всю работу переложила на блогеров, а вы тут опять начинаете мечтать, что в этой стране кто-то что-то реально делать начнет, не надо фантазировать.
08:51:40 17-05-2023
Оспадя, опять бла,бла,бла. Народ кормят сказками и за это такие денжищи получают, оказывается достаточно рекламы блогеров и село возродится, вот так наша вертикаль и мыслит и решает проблемы страны.
03:10:51 19-05-2023
Гость (08:51:40 17-05-2023) Оспадя, опять бла,бла,бла. Народ кормят сказками и за это та... Вы точно статью прочитали? Или сразу коментите? Там вот такое надо создать, что и должны будут блогеры рекламировать: "люди увидят, что на сельских территориях есть возможности для самореализации, что там работают современные учреждения социальной сферы, ремонтируются дороги, коммунальная инфраструктура"
08:54:40 17-05-2023
палками не загонишь. так се идея
08:57:47 17-05-2023
интерес к жизни за городом среди россиян год от года только растёт - естественно. Вот только такое "за городом" - это благоустроенный дом на участке неподалеку от того самого города. Желательно наличие какой-никакой инфраструктуры. Машина. И работа, как правило, в том самом городе. А вовсе не переезд в отдаленную деревню, где осталось пять дворов с пенсионерами и пьющим Колей или Васей и впахивание на полях.
09:02:22 17-05-2023
аа я б переехала. была б работа
09:18:10 17-05-2023
Гость (09:02:22 17-05-2023) аа я б переехала. была б работа... работы до опы! огород и скот упахаться
10:31:33 17-05-2023
гость (09:18:10 17-05-2023) работы до опы! огород и скот упахаться... Я имею ввиду РАБОТУ. Скот и огород мне до лампочки
15:38:53 17-05-2023
Гость (10:31:33 17-05-2023) Я имею ввиду РАБОТУ. Скот и огород мне до лампочки... удалённо попробуйте работать, лишь бы интернет был нормальный
09:11:09 17-05-2023
сначала развалили села, а теперь переселяйтесь, ну-ну, это так не работает
09:13:15 17-05-2023
Держите старушку , ее понесло!!! Развитие государства идет от центра к окраинам, именно поэтому перед развалом СССР в деревнях жили лучше чем в городе! Там было все, а у крупных колхозов вообще полная коробочка предприятий от обслуживания до стройки! А теперь модель грабежа окраин и городов в центр , в Москву! Какое же это развитие?!?
09:26:54 17-05-2023
гость (09:13:15 17-05-2023) Держите старушку , ее понесло!!! Развитие государства идет ... Да ее уже давно несет. Еще с той поры, когда, отвечая за социальную политику, она предложила отменить детские пособия - ну они же все равно маленькие) Или когда предложила студентам "для начала" покупать небольшое жилье - 50 квадратов.
09:14:56 17-05-2023
ага связи нет света нет интернета нет )))) но блогеры есть)))с утра управился и все пора блогать
09:42:39 17-05-2023
Массовый исход городских в деревню и так начнется.
09:55:41 17-05-2023
На Марафон желаний Блиновской походит - типа - чтобы было много денег, надо просто стать богатым)))))))) Развить деревни могут только работящие люди, труженики, а не с накаченными губами разноцветные мальчики и девочки , которые думают что в деревне достаточно просто ловить бабочек и все будет. Там тоже надо работать А если держать хозяйство - то это еще работа после работы. И в том случае, если это будет доступно, потому что даже выростить домашнюю курочку надо корм покупать и витамины, и самих цыплят, и получается в копеечку. Про содержание коровы вообще молчу. Надо вкладываться теперь в то, что разрушили, без села все равно никуда. Кто будет сеять хлеб ? крупу? Пока не оценят труд колхозников и не начнут поднимать КФХ - не будет ничего. А блогер с телефоном не решит вопрос...
11:52:32 17-05-2023
гость (09:55:41 17-05-2023) На Марафон желаний Блиновской походит - типа - чтобы было мн... вот вы же сами и не цените этот труд (колхозники были в колхозах коих сейчас нет и слово приобрело негативный окрас), если бы уважали называли бы нас хотя бы "сельхозниками" а лучше "тружениками сельского хозяйства".
07:43:17 18-05-2023
Гость (11:52:32 17-05-2023) вот вы же сами и не цените этот труд (колхозники были в колх... Для вас постыдно слово - колхоз? А я ещё помню когда были колхозы, от слова коллективное хозяйство, и то что вас это стесняет и вы обиделись, печально...
10:25:36 17-05-2023
Для тех кто рабртает на удаление, а таких не мало, жить в деревне самый отличный вариант. Единственное что останавливает это недоступность социальных удобств равносильных городским. Но это и невозможно. Для каждой деревни не построишь лабораторию с узи и рентгеном. Даже в советскоеивоемя и деревень ездили в рай центр для глубоких обследований
11:16:09 17-05-2023
Гость (10:25:36 17-05-2023) Для тех кто рабртает на удаление, а таких не мало, жить в де... Не такой уж отличный. Постоянно видеть вокруг себя убогие дома с кривыми заборами, замученных людей, собак этих голодных - думаете, приятно?
11:50:52 17-05-2023
Гость (11:16:09 17-05-2023) Не такой уж отличный. Постоянно видеть вокруг себя убогие до... да вы в деревнях-то были?
12:23:35 17-05-2023
Гость (11:50:52 17-05-2023) да вы в деревнях-то были?... Восемь лет жил в райцентре. Мобильный интернет сейчас почти везде есть, не спорю. Проводной тоже много где появился, оптика не хуже чем в городе. Электричество более-менее, за год отключений суммарно на неделю может наберется. Вода в доме уже не у всех, про туалет уж не говорю. Газ по госпрограмме подвели к дому, но у многих труба так и торчит, потому что нет денег на подключение.
12:33:40 17-05-2023
Гость (12:23:35 17-05-2023) Восемь лет жил в райцентре. Мобильный интернет сейчас почти ... говорю же , была б работа, тогда и газ подвести можно и водопровод
10:30:07 17-05-2023
гость (09:14:56 17-05-2023) ага связи нет света нет интернета нет )))) но блогеры есть))... Это в каком селе нет связи, света и интернета?
11:20:56 17-05-2023
потому что даже выростить домашнюю курочку ---- И потом ее 5 часов варить! О нет, только не это)))
11:40:30 17-05-2023
Гость (11:20:56 17-05-2023) потому что даже выростить домашнюю курочку ---- И потом ее 5... может вашей курице 8 лет было - то конечно , не уваришь. У родственников в деревне - куры мясистые, в духовке с картошкой - 40 минут и прекрасное ароматное мясо!
12:38:49 17-05-2023
Гость (11:20:56 17-05-2023) потому что даже выростить домашнюю курочку ---- И потом ее 5... Это вы про старых кур, умерших естественной смертью вспоминили. Бабушка кур держала, так на них и суп получается золотистым и ароматным, не то, что с покупных, где бульон почти без запаха и серого цвета.
11:30:45 17-05-2023
И потом ее 5 часов варить! - шта?... вам видимо петуха подсунули
12:32:47 17-05-2023
Гость (11:30:45 17-05-2023) И потом ее 5 часов варить! - шта?... вам видимо петуха подсу... городские фифы не особо умеют отличать куру от утки или гуся, так что не факт, что она варила куру))
21:55:33 17-05-2023
Гость (11:30:45 17-05-2023) И потом ее 5 часов варить! - шта?... вам видимо петуха подсу... А вообще, именно петухов и варят. Курицы нужны, они яйца несут. А молодых петухов на суп пускают, т.к. для расплода достаточно одного петуха на всех куриц.
12:39:01 17-05-2023
так что не факт, что она варила куру)) - ага))
12:54:13 17-05-2023
Помимо работы( которой нет), в сёлах нужен еще и досуг. Жизнь-это не только работа, огород и скотина. В селе даже выйти некуда, ни кинотеатров, ни театров, ни музеев, ни приличных кафе. Из развлечений только бухать и сплетни собирать. Деградировать одним словом... Кому нужна такая жизнь? Нафиг-нафиг)
12:57:29 17-05-2023
Гость (12:54:13 17-05-2023) Помимо работы( которой нет), в сёлах нужен еще и досуг. Жизн... В СССР клубы в деревнях были, и кино приезжало в деревню, и артисты, и т.д.
13:08:24 17-05-2023
Гость (12:54:13 17-05-2023) Помимо работы( которой нет), в сёлах нужен еще и досуг. Жизн... ближайший город в 100 км. уж в кино и в театр можно и на машине съездить раз в месяц. а вот с больницами беда. даже в райцентрах врачей нет, что уж говорить про удаленные села
13:23:23 17-05-2023
Гость (13:08:24 17-05-2023) ближайший город в 100 км. уж в кино и в театр можно и на маш... И многие из деревень в кино или в театр приезжают? Нет!!! Единицы находят возможность выехать , а со временем и их затягивает лень, апатия, потеря интереса ко всему... деградация...
14:34:02 17-05-2023
Гость (13:23:23 17-05-2023) И многие из деревень в кино или в театр приезжают? Нет!!! ... ага,8-10 часов на работе,а потом еще и дома 4-5 часов на огороде и со скотинкой-вот такая лень и апатия получается
15:48:09 17-05-2023
гость (14:34:02 17-05-2023) ага,8-10 часов на работе,а потом еще и дома 4-5 часов на ого... откуда такое мнение?. Вы зайдите в любую деревню. Корову днем с огнем не сыщешь. Так десяток курочек , да поросенок. И то не в каждом дворе. Огороды да. Пока садят. Но не надо ежедневно горбатиться в огороде по - 5-6 часов
21:10:40 17-05-2023
Гость (15:48:09 17-05-2023) откуда такое мнение?. Вы зайдите в любую деревню. Корову дне... рассуждение дилетанта наблюдающего жизнь в деревне по телевизору,даже открыт и закрыть курятник с одной курочкой, в день надо как минимум 15-20 минут,не говоря о ом что надо посыпать корму и налить воды,не говоря уже о других делах
14:53:43 17-05-2023
Гость (13:23:23 17-05-2023) И многие из деревень в кино или в театр приезжают? Нет!!! ... У меня сестра приезжает. А если лень - то они и в городе бы не ходили ни в кино ни в театр.
15:15:21 17-05-2023
Гость (13:23:23 17-05-2023) И многие из деревень в кино или в театр приезжают? Нет!!! ... Боже мой... На какие спектакли вы собрались в город? Если есть интернет - в сети более чем достаточно всего , на любой вкус. Оперные спектакли, драматические, мюзиклы, да что угодно. Деградировать можно и живя в мегаполисе, можно подумать, там все интеллектуалы и без конца расхаживают по культурным мероприятиям.
15:45:59 17-05-2023
Гость (15:15:21 17-05-2023) Боже мой... На какие спектакли вы собрались в город? Если ес... ну вот пример лентяя, живущего в городе. интернет наше всё
16:07:33 17-05-2023
Гость (15:45:59 17-05-2023) ну вот пример лентяя, живущего в городе. интернет наше всё... Да хожу я, хожу) Но часто не получается - ибо не на что. Драму не люблю, а в оперный, увы, некуда - после прихода Кехмана даже а Новосибирск не на что ехать.
15:22:51 17-05-2023
Всю жизнь живу в городе не бываю нигде в ваших театрах/кино. Вообще не нужно. Вы считаете что человек не ходя туда никогда деградирует? ха
15:37:53 17-05-2023
Гость (08:50:21 17-05-2023) Идея конечно не плохая..но! в селах нет работы, медицина воо... В сёлах нет работы? Да и фиг с ней. Удалённую надо искать. Или ковид не показал, что это прекрасно работает? Про медицину соглашусь, хотя у меня и с городской (бесплатной) очень негативный опыт.
15:56:54 17-05-2023
ворчун (15:37:53 17-05-2023) В сёлах нет работы? Да и фиг с ней. Удалённую надо искать. ... а если я терапевт по образованию, мне как удаленно работать прикажете?. или фрезеровщику.
16:13:35 17-05-2023
воот мой собственный пример : живу в городе , все мои развлечения - работа, дорога домой, магазин, готовка и горизонталить на диване. А были в гостях в деревне - там постоянно на улице, пошел баньку затопил, в ограде похлопотал подмел, с цыплятами повозился, собирали березовый сок за огородом, Постоял с одним соседом поговорил,с другим , в гараже с машиной тут же повозился, с братом на рыбалку съездили, пожарили рыбку. сели всей большой семьей на улице стол вынесли- поужинали, природа воздух, песни попели, дети бегают рядом. молочко у соседки купили творожок, сметанку, лепотааа!!! А в городе - 4 стены и телек с 900 каналами и смотреть нечего! Вот и подумываем с мужем - ребенка отучим и в деревню! А то заржаветь в городе можно.
17:46:41 17-05-2023
гость (16:13:35 17-05-2023) воот мой собственный пример : живу в городе , все мои развле... Я на даче так же время провожу. Проснулись, завтрак приготовили, стол на улице накрыли, позавтракали. Потом бытовые какие-то необходимые вещи сделали (воды в баню набрали , полили, чего-то по участку поделали). Вечером обязательно живой огонь (Шашлык или плов или супчик на живом огне или коптильню заряжаем), банька, бассейн. Даже телек не включаем. И в домик заходим только поспать. Тоже подумываем к пенсии в деревню перебраться
14:30:52 18-05-2023
работа и в далекой деревне будет если артели начнут создавать и налоги драть не будут делает артель например столешницы для кухонь из натурального дерева и возит в город сдает сборщикам или торговцам. Берет живые деньги за продукцию Или например паркет деревянный делает - полы наборные. Это вам не плитки из г и опилок