В феврале будет уже вторая индексация пенсий по старости, но это еще не все

22 января 2025, 08:00, ИА Амител

Российские рубли, деньги / Фото: amic.ru

В феврале 2025-го пенсионеров ждет прибавка к пенсии – уже вторая в году. Размер ежемесячных выплат по старости пересчитают с учетом реального показателя инфляции.

Но есть и другие категории пенсионеров, которые получат прибавку позже.

О том, кому и когда повысят пенсии в 2025 году, – в материале amic.ru.

1 Кому и на сколько повысят пенсию с 1 февраля 2025 года? Формально это не повышение, а перерасчет. Дело в том, что страховые пенсии по старости уже повышали 1 января на 7,3%. Но по итогу уровень инфляции за год составил 9,52%. Так что теперь размер пенсий пересчитают, чтобы повышение соответствовало уровню инфляции. В среднем выплаты подрастут еще на 500 рублей, но каждый случай индивидуален.

2 Когда повысят пенсии работающим пенсионерам? Этой категории пенсии уже повысили. Напомним, с 1 января 2025 года работающим пенсионерам индексируют выплаты точно так же, как и не работающим. Так что с января размер пенсий вырос на 7,3%, а с февраля уровень индексации "дотянут" до 9,5%.

3 Когда и на сколько повысят социальные пенсии? Социальные пенсии традиционно повышают не с начала года, а весной. Так, 1 апреля 2025 года эти пенсии будут проиндексированы на 14,75%. Средний размер ежемесячной выплаты с этого момента составит 15,4 тысячи рублей. Напомним, соцпенсии в России положены инвалидам всех групп и членам семей, потерявших кормильца. Также эти выплаты положены россиянам, которые уже достигли пенсионного возраста, но на страховую пенсию у них не хватает стажа.