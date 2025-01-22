Кому и когда будут индексировать пенсии в 2025 году?
В феврале будет уже вторая индексация пенсий по старости, но это еще не все
22 января 2025, 08:00, ИА Амител
Российские рубли, деньги / Фото: amic.ru
В феврале 2025-го пенсионеров ждет прибавка к пенсии – уже вторая в году. Размер ежемесячных выплат по старости пересчитают с учетом реального показателя инфляции.
Но есть и другие категории пенсионеров, которые получат прибавку позже.
О том, кому и когда повысят пенсии в 2025 году, – в материале amic.ru.
1
Кому и на сколько повысят пенсию с 1 февраля 2025 года?
Формально это не повышение, а перерасчет. Дело в том, что страховые пенсии по старости уже повышали 1 января на 7,3%. Но по итогу уровень инфляции за год составил 9,52%.
Так что теперь размер пенсий пересчитают, чтобы повышение соответствовало уровню инфляции. В среднем выплаты подрастут еще на 500 рублей, но каждый случай индивидуален.
2
Когда повысят пенсии работающим пенсионерам?
Этой категории пенсии уже повысили. Напомним, с 1 января 2025 года работающим пенсионерам индексируют выплаты точно так же, как и не работающим.
Так что с января размер пенсий вырос на 7,3%, а с февраля уровень индексации "дотянут" до 9,5%.
3
Когда и на сколько повысят социальные пенсии?
Социальные пенсии традиционно повышают не с начала года, а весной. Так, 1 апреля 2025 года эти пенсии будут проиндексированы на 14,75%. Средний размер ежемесячной выплаты с этого момента составит 15,4 тысячи рублей.
Напомним, соцпенсии в России положены инвалидам всех групп и членам семей, потерявших кормильца. Также эти выплаты положены россиянам, которые уже достигли пенсионного возраста, но на страховую пенсию у них не хватает стажа.
4
Когда повысят военные пенсии в 2025 году?
Военные пенсии в России индексируют уже осенью – 1 октября. Так будет и в этом году. Ожидается, что уровень индексации составит 4,5%.
Напомним, военную пенсию в нашей стране получают не только бывшие военнослужащие. Есть и приравненные к ним категории – сотрудники правоохранительных органов и других силовых ведомств.
08:23:32 22-01-2025
А когда индексируют ВВЗ (в случае гибели сына)?
08:45:40 22-01-2025
А с 1 августа работающим пенсионерам?
09:24:44 22-01-2025
Гость (08:45:40 22-01-2025) А с 1 августа работающим пенсионерам? ... Обязательно. Просто в статье речь об индексации пенсий, а с 1 августа - это надбавка за стаж работы.
10:02:30 22-01-2025
Заголовок в тексте статьи - "Когда повысят пенсии работающим пенсионерам?" Вот здесь об этом и нужно было писать.
12:06:19 22-01-2025
- "Но по итогу уровень инфляции за год составил 9,52%.Так что с января размер пенсий вырос на 7,3%, а с февраля уровень индексации "дотянут" до 9,5%."------ Ранее была информация В феврале 2025 года страховые пенсии россиян увеличатся не менее чем на 2,22%. Доиндексация выплат затронет работающих и неработающих пенсионеров. Об этом сообщают "Аргументы и факты" со ссылкой на члена комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб." -------------Решая этот кроссворд, не понятно, кто где врет? В 2013 году, у меня пенсия была в эквиваленте 573 доллара, в 2014 - 537 доллара, а в 2025, после щедрой индексации пенсия стала 414 долларов. С каждым годом идет падеж пенсии. Барыги и вельможи свои расчеты делают, глядя на столбовой доллар, а не наш, замухрышку рубль.
17:28:25 22-01-2025
Военных пенсионеров младшего состава сегодня государство превратилось в нищих с пенсией в 13-15 тыр. Это просто позор.
20:21:24 22-01-2025
Военным было обещано повышать на 2процента сверх инфляции-и где эти обещания, да ещё и с 1 октября.
06:37:09 23-01-2025
А когда проиндексируют ЛОУ, по уходу за ребёнком инвалидом?
08:37:42 23-01-2025
Почему индексация военных пенсий в 2 раза ниже гражданских пенсий, да еще и с октября?
09:23:38 23-01-2025
Почему в Бедной Эстонии пенсии под 80 т.р.- т.е. в 3-4 раза больше нашей богатой страны? Продукты у них стоят как у нас .Квартплата повыше а разница ну очень большая!Про развитые страны вообще отстой!
22:02:33 23-01-2025
"Военные" пенсии тоже повысят с 01 января на 4,2℅
15:56:50 24-01-2025
Я работающий пенсионер мед работник, мне с 1 января 2025 года не индексировали пенсию., все мои коллеги получили индексирование., почему так происходит., звонила в горячую линию., там сказали что с февраля., не понимаю все это .,