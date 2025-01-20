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Пенсии россиян в среднем вырастут на 500 рублей после индексации в феврале 2025 года

Выплаты увеличатся примерно на 530-540 рублей

20 января 2025, 15:55, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru
Российские деньги / Фото: amic.ru

В феврале 2025 года страховые пенсии россиян увеличатся не менее чем на 2,22%. Доиндексация выплат затронет работающих и неработающих пенсионеров. Об этом сообщают "Аргументы и факты" со ссылкой на члена комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб.

Со слов парламентария, 1 февраля страховые пенсии изменятся примерно на 530-540 рублей.

"Средняя пенсия по старости у неработающих пенсионеров сейчас около 24 тысяч рублей, с 1 февраля она изменится примерно где-то на 530-540 рублей. Но нужно понимать, что у каждого своя пенсия. У кого-то это 30 тысяч, у кого-то до 40 тысяч, кто-то получает 18-19 тысяч. И в зависимости от этого будет повышение", – пояснила Бессараб.

Депутат подчеркнула, что ранее правительство РФ получило право доиндексировать пенсии, если годовая инфляция будет выше принятого уровня индексации пенсий с начала текущего года. Согласно данным Росстата, в 2024 году инфляция выросла до 9,52%. Следовательно, доиндексация составит не менее 2,22%, поскольку страховые пенсии с 1 января увеличили на 7,3%.

Экономика Россия пенсии выплаты

Комментарии 15

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Коля

16:04:30 20-01-2025

Некоторое время назад утверждали что рост составит в среднем 1500...Болтали-болтали... Впрочем как всегда...

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Гость

16:09:35 20-01-2025

Даже 500р это "в среднем"

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Гость

16:11:30 20-01-2025

ПРЕКРАЩАЙТЕ ИЗДЕВАТЬСЯ НАД ПЕНСИОНЕРАМИ/БЮДЖЕТНИКАМИ! какой "вырастет!"???????? когда тотальный рост цен на ВСЁ - жкх, гастрономия! и пр........

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Гость

16:58:55 20-01-2025

Гость (16:11:30 20-01-2025) ПРЕКРАЩАЙТЕ ИЗДЕВАТЬСЯ НАД ПЕНСИОНЕРАМИ/БЮДЖЕТНИКАМИ! какой ...
А почему только над пенсионерами/бюджетниками? По вашему издеваться можно над теми, кто работает и не бюджетник? Странная логика...

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Память

16:49:39 20-01-2025

А помните что говорили, почему увеличивается пенсионный возраст? Ну типа что бы не официальную информацию поднимать а выше раза в 2. Но уже сделали, а обещания как же? А так, что вам сроки то и не говорил никто, когда именно будут поднимать пенсию выше инфляции

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Гость

18:33:39 20-01-2025

Память (16:49:39 20-01-2025) А помните что говорили, почему увеличивается пенсионный возр...
Ну, Память, у вас слишком короткая память. Мы помним, что говорили - пока Я, пенсионный возраст поднимать не будут. Это что же, вышел на пенсию и в деревянный макинтош что ли...

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Гость

16:55:43 20-01-2025

Мне на 300 рублей в феврале повысят. Вот заживем. -Даже за интернет уже 600 рублей плачу.

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Гость

17:13:57 20-01-2025

Гость (16:55:43 20-01-2025) Мне на 300 рублей в феврале повысят. Вот заживем. -Даже за и... Не переживайте ,скоро у вас эти 600 рублей освободятся. Сможете курицу-гриль попробовать

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Гость

11:28:02 21-01-2025

Гость (16:55:43 20-01-2025) Мне на 300 рублей в феврале повысят. Вот заживем. -Даже за и... Вот тебе 3 рубля и не в чем себе не отказывай

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Горожанин.

17:22:50 20-01-2025

Министр финансов Силуанов на Думе говорил,обосновывая необходимость повышения лет выхода на пенсию, что после повышения пенсионеры будут иметь возможность отдыхать даже за рубежом.Интересно знать, много пенсионеров из Барнаула ездят отдыхать за рубеж в последнее время. Или я что-то не понял в словах министра.

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гость

18:13:20 20-01-2025

Горожанин. (17:22:50 20-01-2025) Министр финансов Силуанов на Думе говорил,обосновывая необхо... так они и отдыхают,как и лечатся,как и проживают за рубежом,вот только эти пенсионеры находятся в Москве в здании Думы,которым Силуанов и доводил до сведения что изменится в ИХ жизни

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Миша

19:38:27 20-01-2025

урезать бы у депутатов 50% от зарплаты и 50% от пенсии и того 100% к прибавке к пенсиям простых смертных вот тогда порядок будет

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рекс

21:57:01 20-01-2025

моя пенсия привышает прожиточный мнимум пенсионера, езжу по полной стоимости в транспорте за месяц выходит 1300 рублей, эх пожила бы наша дума на эти деньги

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Гость

22:53:16 20-01-2025

Как бы от такого повышения не обожраться

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Гость

14:11:45 21-01-2025

почему мне 76 стаж был большой а пенсия всего 23 тысячи

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