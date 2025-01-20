Выплаты увеличатся примерно на 530-540 рублей

20 января 2025, 15:55, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

В феврале 2025 года страховые пенсии россиян увеличатся не менее чем на 2,22%. Доиндексация выплат затронет работающих и неработающих пенсионеров. Об этом сообщают "Аргументы и факты" со ссылкой на члена комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб.

Со слов парламентария, 1 февраля страховые пенсии изменятся примерно на 530-540 рублей.

"Средняя пенсия по старости у неработающих пенсионеров сейчас около 24 тысяч рублей, с 1 февраля она изменится примерно где-то на 530-540 рублей. Но нужно понимать, что у каждого своя пенсия. У кого-то это 30 тысяч, у кого-то до 40 тысяч, кто-то получает 18-19 тысяч. И в зависимости от этого будет повышение", – пояснила Бессараб.

Депутат подчеркнула, что ранее правительство РФ получило право доиндексировать пенсии, если годовая инфляция будет выше принятого уровня индексации пенсий с начала текущего года. Согласно данным Росстата, в 2024 году инфляция выросла до 9,52%. Следовательно, доиндексация составит не менее 2,22%, поскольку страховые пенсии с 1 января увеличили на 7,3%.