Пенсии россиян в среднем вырастут на 500 рублей после индексации в феврале 2025 года
Выплаты увеличатся примерно на 530-540 рублей
20 января 2025, 15:55, ИА Амител
В феврале 2025 года страховые пенсии россиян увеличатся не менее чем на 2,22%. Доиндексация выплат затронет работающих и неработающих пенсионеров. Об этом сообщают "Аргументы и факты" со ссылкой на члена комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб.
Со слов парламентария, 1 февраля страховые пенсии изменятся примерно на 530-540 рублей.
"Средняя пенсия по старости у неработающих пенсионеров сейчас около 24 тысяч рублей, с 1 февраля она изменится примерно где-то на 530-540 рублей. Но нужно понимать, что у каждого своя пенсия. У кого-то это 30 тысяч, у кого-то до 40 тысяч, кто-то получает 18-19 тысяч. И в зависимости от этого будет повышение", – пояснила Бессараб.
Депутат подчеркнула, что ранее правительство РФ получило право доиндексировать пенсии, если годовая инфляция будет выше принятого уровня индексации пенсий с начала текущего года. Согласно данным Росстата, в 2024 году инфляция выросла до 9,52%. Следовательно, доиндексация составит не менее 2,22%, поскольку страховые пенсии с 1 января увеличили на 7,3%.
16:04:30 20-01-2025
Некоторое время назад утверждали что рост составит в среднем 1500...Болтали-болтали... Впрочем как всегда...
16:09:35 20-01-2025
Даже 500р это "в среднем"
16:11:30 20-01-2025
ПРЕКРАЩАЙТЕ ИЗДЕВАТЬСЯ НАД ПЕНСИОНЕРАМИ/БЮДЖЕТНИКАМИ! какой "вырастет!"???????? когда тотальный рост цен на ВСЁ - жкх, гастрономия! и пр........
16:58:55 20-01-2025
Гость (16:11:30 20-01-2025) ПРЕКРАЩАЙТЕ ИЗДЕВАТЬСЯ НАД ПЕНСИОНЕРАМИ/БЮДЖЕТНИКАМИ! какой ...
А почему только над пенсионерами/бюджетниками? По вашему издеваться можно над теми, кто работает и не бюджетник? Странная логика...
16:49:39 20-01-2025
А помните что говорили, почему увеличивается пенсионный возраст? Ну типа что бы не официальную информацию поднимать а выше раза в 2. Но уже сделали, а обещания как же? А так, что вам сроки то и не говорил никто, когда именно будут поднимать пенсию выше инфляции
18:33:39 20-01-2025
Память (16:49:39 20-01-2025) А помните что говорили, почему увеличивается пенсионный возр...
Ну, Память, у вас слишком короткая память. Мы помним, что говорили - пока Я, пенсионный возраст поднимать не будут. Это что же, вышел на пенсию и в деревянный макинтош что ли...
16:55:43 20-01-2025
Мне на 300 рублей в феврале повысят. Вот заживем. -Даже за интернет уже 600 рублей плачу.
17:13:57 20-01-2025
Гость (16:55:43 20-01-2025) Мне на 300 рублей в феврале повысят. Вот заживем. -Даже за и... Не переживайте ,скоро у вас эти 600 рублей освободятся. Сможете курицу-гриль попробовать
11:28:02 21-01-2025
Гость (16:55:43 20-01-2025) Мне на 300 рублей в феврале повысят. Вот заживем. -Даже за и... Вот тебе 3 рубля и не в чем себе не отказывай
17:22:50 20-01-2025
Министр финансов Силуанов на Думе говорил,обосновывая необходимость повышения лет выхода на пенсию, что после повышения пенсионеры будут иметь возможность отдыхать даже за рубежом.Интересно знать, много пенсионеров из Барнаула ездят отдыхать за рубеж в последнее время. Или я что-то не понял в словах министра.
18:13:20 20-01-2025
Горожанин. (17:22:50 20-01-2025) Министр финансов Силуанов на Думе говорил,обосновывая необхо... так они и отдыхают,как и лечатся,как и проживают за рубежом,вот только эти пенсионеры находятся в Москве в здании Думы,которым Силуанов и доводил до сведения что изменится в ИХ жизни
19:38:27 20-01-2025
урезать бы у депутатов 50% от зарплаты и 50% от пенсии и того 100% к прибавке к пенсиям простых смертных вот тогда порядок будет
21:57:01 20-01-2025
моя пенсия привышает прожиточный мнимум пенсионера, езжу по полной стоимости в транспорте за месяц выходит 1300 рублей, эх пожила бы наша дума на эти деньги
22:53:16 20-01-2025
Как бы от такого повышения не обожраться
14:11:45 21-01-2025
почему мне 76 стаж был большой а пенсия всего 23 тысячи