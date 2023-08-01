В августе особое внимание уделяют работающим пенсионерам. Что будет с их пенсиями?

01 августа 2023, 13:11, ИА Амител

Фото: amic.ru

1 августа в России ежегодно пересчитывают часть пенсий. Размер ежемесячных выплат увеличивается у тех пенсионеров, которые не попадают под всеобщую индексацию.

Рассказываем, у кого и на сколько увеличится пенсия с 1 августа 2023 года.

1 У кого увеличится пенсия с 1 августа 2023 года? У работающих пенсионеров. Напомним, эта категория граждан не попадает ни под одну индексацию из тех, что проводят российские власти. Поэтому их пенсии пересчитывают отдельно: это происходит ежегодно 1 августа.

2 Как повышают пенсии работающим пенсионерам? Формально это не повышение, а именно пересчет. Соцфонд просто корректирует суммы ежемесячных выплат, которые получают работающие пенсионеры. За основу расчетов берутся страховые взносы, которые работодатель платит за своего сотрудника. В зависимости от объема полученных средств ведомство может увеличить выплату на определенное количество пенсионных баллов. При этом существует лимит пересчета: не больше трех пенсионных баллов прибавки в год.

3 Чему равен один пенсионный балл в 2023 году? В 2023 году один пенсионный балл равен 123,77 рубля.