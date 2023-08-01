Кому и на сколько повысили пенсии с 1 августа 2023 года?
В августе особое внимание уделяют работающим пенсионерам. Что будет с их пенсиями?
01 августа 2023, 13:11, ИА Амител
Фото: amic.ru
1 августа в России ежегодно пересчитывают часть пенсий. Размер ежемесячных выплат увеличивается у тех пенсионеров, которые не попадают под всеобщую индексацию.
Рассказываем, у кого и на сколько увеличится пенсия с 1 августа 2023 года.
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У кого увеличится пенсия с 1 августа 2023 года?
У работающих пенсионеров. Напомним, эта категория граждан не попадает ни под одну индексацию из тех, что проводят российские власти. Поэтому их пенсии пересчитывают отдельно: это происходит ежегодно 1 августа.
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Как повышают пенсии работающим пенсионерам?
Формально это не повышение, а именно пересчет. Соцфонд просто корректирует суммы ежемесячных выплат, которые получают работающие пенсионеры. За основу расчетов берутся страховые взносы, которые работодатель платит за своего сотрудника. В зависимости от объема полученных средств ведомство может увеличить выплату на определенное количество пенсионных баллов.
При этом существует лимит пересчета: не больше трех пенсионных баллов прибавки в год.
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Чему равен один пенсионный балл в 2023 году?
В 2023 году один пенсионный балл равен 123,77 рубля.
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На сколько у работающих пенсионеров вырастут пенсии с 1 августа 2023 года?
Учитывая стоимость одного балла, максимальная прибавка, на которую могут рассчитывать работающие пенсионеры в августе 2023 года, – 372,31 рубля.
При этом каждый случай рассматривают отдельно, поэтому сумма повышения индивидуальна для каждого работающего пенсионера.
14:09:24 01-08-2023
Боже,какой позор.
15:46:40 01-08-2023
Афиноген (14:09:24 01-08-2023) Боже,какой позор.... Причем на максимум 372,31 могут рассчитывать, кто вышел на пенсию в прошлом году. А я вышла 10 лет назад, продолжаю работать, у меня прибавка каждый год максимально 214 руб.
16:33:13 01-08-2023
Позорище просто,вот и всё. Один раз в году повышается пенсия на 123 рубля!!!
16:57:06 01-08-2023
Вы пока подняли уже все подорожало в три раза. И толку от ваших прибавок. Сделайте нормальную пенсию людям !!! Или себе сделайте такую персию и попробуйте прожить. Я б не дня уже не работала,еслиб приличная была пенсия!!!!!
20:10:31 01-08-2023
Да, сколько же это издевательство будет продолжаться? Была бы достойная пенсия сидела бы дома, но увы...! Почему нам, работающим пенсионерам, не платят нашу заработанную пенсию, и налоги выщитывают с нас работающих. Уволимся, кто работать будет? Молодёжь не идёт на мизерные зарплаты. Позор, прибавке в 300руб., а имеют с нас побольше. Нет справедливости, и не будет.
20:26:06 01-08-2023
Просто позор.вышла на пенсию в2013.наше поколение с 1955 по 1965год рождения обобрали трижды.при назначении пенсии посчитали только в стаж последние 11 лет моей работы,а заработок брали до2002года.видете ли там организовали пенсионный фонд и отчисления шли туда.а при расчете пенсии их не считали.за все выдали единовременно4000р.второй раз обобрали отменив индексацию в 2016 году.кто раньше вышел на пенсию у того она успела хоть чуть чуть подрасти.у нас нет.сколько денег не доплачено уже сейчас и сколько ещё не доплатят,а возвращать их никто не пошевелится. И сейчас каждый год трубят по всем каналам о пересчёте для работающих пенсионеров,но мало кто говорит,что баллы оплачивают не по нынешнему году,а по году выхода на пенсию не123р,а 73р.даже здесь надо у пенсионера что то да украсть
20:32:05 01-08-2023
Добавили бы 3000т.р., было бы здорово, а то копейки доплачивают и довольны наша власть, слов нет, позорище.
22:03:15 01-08-2023
Ольга (20:26:06 01-08-2023) Просто позор.вышла на пенсию в2013.наше поколение с 1955 по ... Аналогично. Я вышла на пенсию в 2016 году. Сейчас моя пенсия составляет всего 9889, 16 коп. Если бы еще не пенсия мужа- не знаю как бы я выжила .
00:16:00 02-08-2023
Эти 372 рэ давно уже съела инфляция. А она не маленькая...