Российская валюта теперь будет представлена в трёх видах, а новые автомобили, судя по всему, подорожают

01 августа 2023, 06:25, ИА Амител

Инфографика: amic.ru

К концу лета с нововведениями в российском законодательстве сложилась любопытная ситуация. Сразу несколько громких и очень важных изменений начали действовать еще до начала августа – президент подписал законы в конце июля. Тем не менее и в августе нас ждут серьезные перемены. Например, в оборот введут новый вид российской валюты – цифровой рубль.

Об этом и других самых важных законах, которые изменят жизнь россиян в августе (о тех, что были в июле, тоже расскажем), – в материале amic.ru.

1 Цифровой рубль вводят в оборот С 1 августа в России начнут действовать главные положения закона о цифровом рубле. Напомним, документ приняли несколько месяцев назад. Согласно ему, российский рубль, помимо наличной и безналичной форм, теперь будет представлен еще и в цифровом виде. Такие деньги будут выпускать в виде цифрового кода, а храниться они будут в электронных кошельках на специальной платформе Банка России. Именно Центробанк станет главным оператором новой валюты и будет отвечать за ее эмиссию (выпуск). Обналичить цифровые рубли нельзя, зато ими можно расплачиваться за дистанционные покупки. Также уже известно, что свое состояние в цифровом виде можно будет официально завещать наследникам. В ближайшее время ЦБ определится с тарифами на операции с цифровым рублем и сроками, в которые банки должны будут обеспечить клиентам доступ к цифровому рублю. Понять, приживется ли новый вид валюты в России и придется ли он по душе гражданам, можно лишь со временем. Пока эксперты лишь иронично замечают, что раньше жители страны подозрительно относились и к пластиковым картам, которые сегодня стали неотъемлемой частью нашей жизни. Подробнее о том, что такое цифровой рубль и как им платить, читайте на amic.ru

2 Пенсии для работающих пенсионеров Пенсии для работающих пенсионеров пересчитают с 1 августа. Напомним, для этой категории никаких индексаций и повышений не проводят. Пока пенсионер не уволится, значительно повышать ежемесячные выплаты ему не станут. Впрочем, некоторые корректировки все же происходят каждый август. Пенсии работающих пенсионеров рассчитываются исходя из страховых взносов, которые работодатели платят в Соцфонд за своих сотрудников. Учитывая объем взносов, ведомство может начислить работающему пенсионеру определенное количество "пенсионных баллов". При этом максимальная прибавка на одного человека в год – три балла. В 2023 году один пенсионный балл равен 123,77 рубля. Соответственно, пенсию работающим пенсионерам могут увеличить лишь на 372,31 рубля, не больше.

3 Повышение утилизационного сбора Российское правительство повышает утилизационный сбор на автомобили. Соответствующее постановление вступает в силу с 1 августа. Ставка на легковые автомобили увеличится в среднем в 1,7-3,7 раза, на легковые коммерческие автомобили – в 2,5-3,4 раза, а на грузовые – в 1,7 раза. Впрочем, эти изменения больше касаются тех, кто ввозит в страну автомобили для дальнейшей перепродажи. Те, кто пригоняет авто "для себя", могут заплатить льготный утилизационный сбор – от 3,4 до 5,2 тысячи рублей. Льготой может воспользоваться физическое лицо, если: ввозит не больше одного автомобиля в год;

в течение года машина не идет на перепродажу;

объем двигателя не превышает 3 литров.

4 Усиление контроля над иноагентами Российские власти продолжают ужесточать контроль за теми, кого Минюст признал иностранным агентом. Еще в конце июля Владимир Путин подписал сразу два закона, касающихся деятельности иноагентов. В силу они вступят в первые дни августа. Так, теперь в КоАП появится штраф за невыполнение в положенный срок вынесенных Минюстом предписаний. Гражданам придется заплатить до 50 тысяч рублей, должностным лицам – до 100 тысяч рублей, а юрлицам – до 300 тысяч рублей. Второй документ дает Минюсту право проводить внеплановые проверки в отношении иноагентов и их деятельности. Кроме того, проверять можно даже взаимодействующих с ними лиц, если они "своими действиями (бездействием) способствовали нарушению иноагентами законодательства".

5 Внедрение электронных виз В августе российские власти планируют запустить выдачу виз для иностранцев в электронном виде. Подать онлайн-заявку на получение российской визы нужно будет не позднее чем за четыре дня до въезда. Действовать документ будет 60 суток, но находиться по нему на территории России можно будет не больше 16 дней. Ожидается, что электронные визы будут доступны жителям 52 государств. Впрочем, уже в ближайшее время к этому списку планируют добавить Мьянму, Камбоджу и Вьетнам.

6 Импорта из недружественных стран станет меньше С 1 августа российское правительство серьезно ограничит импорт некоторых видов товаров из недружественных стран. В частности, планируется увеличить пошлины на ввоз продукции. Власти называют это специальными экономическими мерами в ответ на санкции западных стран. Так, пошлина на импорт вин из недружественных государств увеличится с 12,5 до 20%, на очищенный глицерин – с 5 до 35%. Вводятся и новые пошлины: импорт фанеры из недружественных стран обойдется в 50%, а стройматериалов из полиуретана – в 35%. Что касается готовой продукции из рыбы и морепродуктов, ее вообще нельзя будет ввозить в Россию. Ограничения будут действовать как минимум до конца 2023 года.