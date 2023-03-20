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Кому и на сколько повысят пенсии с 1 апреля 2023 года?

Индексация затронет далеко не всех пенсионеров

20 марта 2023, 10:01, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

С 1 апреля в России увеличится размер пенсий. Правда, не у всех: индексация коснётся только определённых категорий граждан.

О том, у кого и на сколько вырастут пенсии с 1 апреля 2023 года, – в материале amic.ru.

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Какие пенсии проиндексируют в России с 1 апреля 2023 года?

В указе об индексации, опубликованном на портале правовой информации, речь идёт только о ежемесячных социальных пенсиях и выплатах по государственному пенсионному обеспечению.
Так что с 1 апреля будут проиндексированы лишь эти категории пенсий.
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У кого вырастут пенсии с 1 апреля 2023 года?

Социальные пенсии получают инвалиды (в том числе дети), круглые сироты и те, кто потерял кормильца. Кроме того, этот вид пенсии назначают россиянам, которые не заработали право на страховую пенсию по старости.
Выплаты по гособеспечению в России назначают военнослужащим, участникам Великой Отечественной войны, награждённым знаком "Жителю блокадного Ленинграда", пострадавшим от радиации, а также нетрудоспособным членам семей погибших военнослужащих и чернобыльцев.
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На сколько увеличатся социальные пенсии?

На 3,3%. Именно такой уровень индексации определён постановлением правительства РФ.
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Почему процент индексации такой небольшой?

Власти называют эту индексацию дополнительной. Дело в том, что в июне 2022 года все пенсии и социальные выплаты в России внепланово повысили сразу на 10%. В Минтруде РФ пояснили, что увеличение социальных пенсий с 1 апреля – это дополнение.
"C 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы ещё на 3,3% в дополнение к проведённой в июне 2022 года индексации на 10%. Такое постановление утвердило правительство", – цитирует пресс-службу ведомства РИА Новости.
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Каким будет средний размер социальной пенсии с 1 апреля 2023 года?

Из постановления следует, что в среднем социальные пенсии в России увеличатся на 400 рублей, а средний размер по стране составит 12 525 рублей.
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Почему с 1 апреля проиндексируют только социальные пенсии?

Все остальные виды пенсий уже проиндексировали в 2023 году – это произошло в январе и феврале.
Фото: pxhere.com

Социальные пенсии дополнительно проиндексируют с 1 апреля

Соответствующее постановление утвердило правительство
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