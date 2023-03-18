Социальные пенсии дополнительно проиндексируют с 1 апреля

Соответствующее постановление утвердило правительство

18 марта 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В России с 1 апреля дополнительно проиндексируют социальные пенсии на 3,3%. Постановление правительства об этом опубликовано на портале правовой информации.

Эту же информацию агентству РИА Новости подтвердили в Министерстве труда.

"C 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы ещё на 3,3% в дополнение к проведённой в июне 2022 года индексации на 10%. Такое постановление утвердило правительство", – пояснили в пресс-службе.

Напомним, 17 марта Банк России заявил, что решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Текущие темпы прироста цен в стране остаются умеренными, отметил регулятор.