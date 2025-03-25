Индексация коснется более 4,2 млн россиян

25 марта 2025, 14:20, ИА Амител

Российские банкноты и монеты / Фото: amic.ru

Очередная волна ежегодной пенсионной индексации произойдет 1 апреля. Большинству пенсионеров еще в начале года увеличили размер выплат. Но остались и те, кто пока не дождался своей прибавки.

О том, кому и на сколько повысят пенсию с 1 апреля 2025 года, – в материале amic.ru.

1 Что за пенсии будут проиндексированы с 1 апреля 2025 года? 1 апреля – традиционная дата для индексации социальных пенсий. Премьер-министр России Михаил Мишустин уже подписал документ , увеличивающий размер этого типа выплат.

2 Кому положены социальные пенсии, которые вырастут с 1 апреля? Социальные пенсии в России положены нескольким категориям граждан. Прежде всего, это россияне, достигшие пенсионного возраста, но не набравшие достаточного количества баллов, чтобы рассчитывать на выплаты по старости. Также их получают инвалиды всех групп, дети-сироты и те, кто потерял кормильца. В этом году индексация коснется около 3,5 млн россиян, которые ежемесячно получают социальные пенсии. Еще порядка 700 тысяч человек тоже смогут рассчитывать на прибавку, поскольку увеличат их государственное пенсионное обеспечение. Таким образом, с 1 апреля пенсии вырастут у 4,2 млн человек.

3 Что за государственные пенсии вырастут с 1 апреля? Государственную пенсию получают следующие категории граждан: участники Великой Отечественной войны;

награжденные знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Жителю осажденного Севастополя" и "Жителю осажденного Сталинграда";

пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, а также члены их семей;

бывшие работники летно-испытательных составов.

4 На сколько будут повышены социальные пенсии? На 14,75%. Размер индексации соцпенсий определяют не на основе инфляции, а по росту прожиточного минимума для пенсионеров за прошлый год.