"Пенсионеры – не обуза". Экономист оценил перспективу повышения налогов ради выплат пенсий

Эксперт заявил amic.ru, что государство не ставит задачу роста благосостояния бюджетников, что создает диспропорции в экономике

21 марта 2025, 12:20, ИА Амител

На Алтае стало больше пенсионеров / Фото: amic.ru

В ближайшее время повышения налогов и страховых сборов для поддержания пенсионных выплат не предвидится, а наиболее острой является проблема повышения уровня благосостояния пенсионеров, заявил amic.ru экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

Ранее о перспективе повышения налогов и страховых взносов в России сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб. Она напомнила, что в настоящее время на 75 млн граждан трудоспособного возраста приходится около 42,8 млн пенсионеров. Когда эти показатели примерно сравняются, содержание пенсионеров станет проблематичным. Государству откуда-то нужно будет найти деньги, чтобы обеспечить пожилых граждан. В итоге придется либо увеличивать взносы и налоги, либо сокращать пенсии.Никита Масленников отметил, что на самом деле речь не идет о том, что пенсионеров становится больше.

"В прошлом году количество людей, которые могли бы выйти на пенсию, выросло на 93 тысячи, но из-за "лесенки", появившейся после реформы 2018 года, когда был повышен пенсионный возраст, численность граждан, получающих пенсию, не выросла. Еще лет пять резкого роста пенсионеров не будет. Потом заметное увеличение возможно, но это еще долго не будет представлять больших сложностей", – пояснил экономист.

Гораздо серьезнее то, что растет разрыв между средней пенсией и средней зарплатой, подчеркнул Масленников:

"Потому что даже индексация пенсий на 9,5% положения не поправила, она просто позволила удержать ситуацию в прежних параметрах. Такое положение ведет к увеличению работающих пенсионеров – в прошлом году на рынке труда их стало больше на 343 тысячи".

Кроме того, указал Никита Масленников, пенсионеры часто работают в бюджетной сфере, которая по темпам роста зарплаты отстает от корпоративного сектора, что создает свои диспропорции.