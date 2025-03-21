"Пенсионеры – не обуза". Экономист оценил перспективу повышения налогов ради выплат пенсий
Эксперт заявил amic.ru, что государство не ставит задачу роста благосостояния бюджетников, что создает диспропорции в экономике
21 марта 2025, 12:20, ИА Амител
В ближайшее время повышения налогов и страховых сборов для поддержания пенсионных выплат не предвидится, а наиболее острой является проблема повышения уровня благосостояния пенсионеров, заявил amic.ru экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.
Ранее о перспективе повышения налогов и страховых взносов в России сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб. Она напомнила, что в настоящее время на 75 млн граждан трудоспособного возраста приходится около 42,8 млн пенсионеров. Когда эти показатели примерно сравняются, содержание пенсионеров станет проблематичным. Государству откуда-то нужно будет найти деньги, чтобы обеспечить пожилых граждан. В итоге придется либо увеличивать взносы и налоги, либо сокращать пенсии.Никита Масленников отметил, что на самом деле речь не идет о том, что пенсионеров становится больше.
"В прошлом году количество людей, которые могли бы выйти на пенсию, выросло на 93 тысячи, но из-за "лесенки", появившейся после реформы 2018 года, когда был повышен пенсионный возраст, численность граждан, получающих пенсию, не выросла. Еще лет пять резкого роста пенсионеров не будет. Потом заметное увеличение возможно, но это еще долго не будет представлять больших сложностей", – пояснил экономист.
Гораздо серьезнее то, что растет разрыв между средней пенсией и средней зарплатой, подчеркнул Масленников:
"Потому что даже индексация пенсий на 9,5% положения не поправила, она просто позволила удержать ситуацию в прежних параметрах. Такое положение ведет к увеличению работающих пенсионеров – в прошлом году на рынке труда их стало больше на 343 тысячи".
Кроме того, указал Никита Масленников, пенсионеры часто работают в бюджетной сфере, которая по темпам роста зарплаты отстает от корпоративного сектора, что создает свои диспропорции.
"Поэтому важно не повышать налоги или увеличивать пенсионный возраст, а просто надо разобраться с тем, чего хочет добиться государство. Качества труда в бюджетной отрасли, наличия образованных кадров или чего? Тогда нужно предпринимать шаги по реформированию зарплат в бюджетной сфере, но в этом плане серьезного продвижения пока нет", – заключил ведущий эксперт Центра политических технологий.
12:45:04 21-03-2025
"а просто надо разобраться с тем, чего хочет добиться государство.. " - ключевое, за просто-так проживаем более 30 лет в 21 веке..
14:16:34 21-03-2025
dok_CФ (12:45:04 21-03-2025) "а просто надо разобраться с тем, чего хочет добиться госуда... 30 krn s 21 веке будет минимум в 2030 году. их будущего вещаешь?
19:43:42 21-03-2025
Гость (14:16:34 21-03-2025) 30 krn s 21 веке будет минимум в 2030 году. их будущего вещ... А вы думаете что то изменится ,в лучшую сторону,за эти 5 лет?Примет привести,даже по этой теме?
12:56:12 21-03-2025
Ранее о перспективе повышения налогов и страховых взносов в России сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб. Она напомнила, что в настоящее время на 75 млн граждан трудоспособного возраста приходится около 42,8 млн пенсионеров. /////////////////////// А куда делись деньги тех, кто не дожил до пенсии? Они же тоже много лет перечисляли в ПФР, но средства остались в фонде. Как-то этот момент депутаты не учитывают)( Как бы всё отдают ныне живущим, но ведь далеко не так, если посмотреть средний размер пенсий в крае. Он приравнен к дотации государства на содержание бездомной кошки.
15:20:02 21-03-2025
Гость (12:56:12 21-03-2025) Ранее о перспективе повышения налогов и страховых взносов в ... а я нашёл ответ ! Он от 2022 года
"Как сообщает пенсионный фонд, вопрос о том, куда уходят деньги граждан, которые не дожили до пенсионного возраста, задала фонду одна россиянка.
«Нам пенсии столько не будет возвращено, сколько мы отчислили в ПФР, а если человек умирает, куда все его отчисления уходят?» – цитирует женщину издание **
Пенсионный фонд объяснил, что все отчисления, сделанные с зарплаты россиянина, уходят в «общий котел», а уже из него деньги идут на пенсии отдельных граждан. Поэтому средства в случае смерти россиянина никуда не «деваются» — они уже в «котле». При этом в ПФР подчеркнули, что сами россияне никаких отчислений в фонд не делают. За них платят государству их работодатели.
По некоторым данным, до пенсии не доживает до половины россиян. В ПФР сообщили, что в случае, если скончался человек, уже получающий пенсию, его пенсия за месяц смерти будет перечислена наследникам."
13:11:24 21-03-2025
Опять эта песня про белого бычка.Куда деваются деньги из пенсионного фонда ,который формируется из отчислений граждан в течение их трудовой деятельности?Ведь каждый из нас зарабатывает свою пенсию из своих зарплат.Да к тому же далеко не все доживают до этой нищей подачки.Да к тому же ещё и повысили возраст выхода на пять лет.При чём тут государство?Или оно успешно транжирит наши накопления без зазрения совести?И вторая сторона дела.Почему в нашей самой богатейшей ресурсами стране мы вынуждены сводить концы с концами?Почему в весьма небогатых странах люди получают гораздо более высокую пенсию ,чем у нас?Казахстан ,например,или прибалты те же.Где эти большие или гигантские доходы с эксплуатации наших богатств?Где эти все фонды национального благосостояния?Или оно всё утекает из страны тихой сапой?Странно мне это всё.
14:21:31 21-03-2025
Афиноген (13:11:24 21-03-2025) Опять эта песня про белого бычка.Куда деваются деньги из пен... насколько помню, пенсионный выплачивает, например, мат.капитал, а может и другие похожие выплаты. Один мат.капитал можно приравнять к 3 годам одной пенсии.
И да, если человек работает 40 лет, при этом 25% от ЗП идет на формирование пенсии, тот пенсия должна быть как пол-зарплаты (если на 20 лет посчитать). Сколько там у нас средняя ЗП? Что-то около 60 тр по краю? Тогда где средняя пенсия в 30 тр?
17:14:06 21-03-2025
Гость (14:21:31 21-03-2025) насколько помню, пенсионный выплачивает, например, мат.капи... Кроме материнского капитала из ПФР, вспомнилось выступление Голиковой (как ни странно!!!) на заседании Правительства несколько лет назад. Она поднимала тему пенсий силовиков и военных, которые не делают отчисления в ПФР(их работодатели), но потом получают из ПФР пенсии, причем приличные; она предлагала создать для них отдельный фонд из средств их ведомств . Эту тему замяли. Похоже, ничего не изменилось.
02:09:23 22-03-2025
Гость (17:14:06 21-03-2025) Кроме материнского капитала из ПФР, вспомнилось выступление ... Кто выплачивает военную пенсию?
Всем этим россиянам пенсии выплачивает не Социальный фонд, а ведомство, к которому они относились: Министерство обороны РФ, МВД, ФСБ, ФСИН, Генеральная прокуратура или Следственный комитет. Размер пособия зависит не от страховых взносов и «пенсионных баллов», а от должности и звания, а также выслуги лет.
09:02:05 24-03-2025
Гость (02:09:23 22-03-2025) Кто выплачивает военную пенсию?Всем этим россиянам пенси... А в бюджет этих ведомств откуда деньги идут?Разве не из бюджета страны?Так почему пенсионеры ,которые продолжают зарабатывать бюджет и ,которые зарабатывали его получают по остаточному принципу?
13:27:44 21-03-2025
А не надо всем подряд раздавать пенсии. Кто не работал или сейчас не работает, или 2 тыс.платит налогов(знаю таких), и пенсию давать не надо или давать 2 тыс., которые и отчисляют
14:35:52 21-03-2025
Гость (13:27:44 21-03-2025) А не надо всем подряд раздавать пенсии. Кто не работал или с... правильно!
13:41:43 21-03-2025
Если новость вкинули значит скоро повысят, Росстат обязательно проведет соцопрос "всех" россиян в котором 99,99 % выскажутся за поднятие налогов.
17:39:28 21-03-2025
Гость (13:41:43 21-03-2025) Если новость вкинули значит скоро повысят, Росстат обязатель... На налоги, штрафы, поборы много ума не надо, это не заводы и фабрики построить, чтобы давали добавленную стоимость. Нету умных людей во власти, одни слуги народа.
13:51:34 21-03-2025
А на фотографии уже одни покойники?
15:00:28 21-03-2025
а новый НДС с этого года ради чего?
01:47:59 22-03-2025
Зато с буржуев ответственность, как с гуся вода: будто не ими в последнюю треть века рылась и роется поднесь демографическая яма, а всё теми же "коммуняками"!?
21:43:06 22-03-2025
Обуза как раз многодетные. Поверьте! Или проверьте, если доживете. Им фигачат уже неслабые такие суммы. А еще неизвестно, что из их многоплодности вырастет. Я не против многодетности. Я против паразитического образа жизни.
09:22:05 24-03-2025
Гость (21:43:06 22-03-2025) Обуза как раз многодетные. Поверьте! Или проверьте, если дож... Гость, паразиты во власти, пока они там околачиваются, так и будет паразитический образ жизни в стране.