Да. С 28 июня по 6 июля пройдут гидравлические испытания на магистрали М-33. Горячую воду отключат в границах улиц Власихинская, Павловский тракт, проезд Северный Власихинский, Солнечная Поляна, Гущина, Малахова, Антона Петрова, Ленинградская, Энтузиастов и Попова.

На этом испытания по контуру ТЭЦ-3 закончатся и начнутся по контуру ТЭЦ-2.

С 12 по 20 июля без ресурса на время опрессовки останутся жители улиц Калинина, Кулагина, пос. Восточного, ВРЗ, ул. Промышленная, Партизанская, Ленина, Папанинцев, Ядринцева, пр. Строителей, ул. Советской Армии, Антона Петрова, Северо-Западная, 3-я Речная, Чеглецова, 4-я Западная, Смирнова, Петра Сухова, которые получают горячую воду от магистралей М-21, М-22 и М-25.

С 21 по 24 июля начнутся плановые ремонты. После этого водоснабжение будет возвращено.

Посмотреть полный график отключения горячей воды в Барнауле можно по ссылке.