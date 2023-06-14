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Кому из барнаульцев отключат горячую воду с 14 по 22 июня

Жителям краевой столицы продолжают отключать горячую воду

14 июня 2023, 14:42, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Третий этап опрессовки в контуре ТЭЦ-3 начался в Барнауле в среду, 14 июня. В связи с этим 96 тысячам жителей краевой столицы отключат горячую воду до 22 июня.

Какие адреса попадут под очередное отключение – читайте на amic.ru.

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Какие дома Барнаула останутся без горячей воды с 14 по 22 июня?

Как сообщают в СГК, с 14 по 22 июня проверку пройдет магистраль М-32.

Из-за этого горячую воду отключат в границах улиц Попова, Власихинской, Транзитной, Советской Армии, включая улицы Малахова, Балтийская, Гридасова, Сухэ-Батора, Павловский тракт.

Кроме того, без горячего водоснабжения останутся поселки Южный, Новосиликатный и Куета.

2

Что сделают за время отключения воды?

За это время будут проверены 63 километра магистральных теплосетей и 197 внутриквартальных теплосетей, уточняют в СГК.
3

Будут ли еще отключения горячей воды?

Да. С 28 июня по 6 июля пройдут гидравлические испытания на магистрали М-33. Горячую воду отключат в границах улиц Власихинская, Павловский тракт, проезд Северный Власихинский, Солнечная Поляна, Гущина, Малахова, Антона Петрова, Ленинградская, Энтузиастов и Попова.

На этом испытания по контуру ТЭЦ-3 закончатся и начнутся по контуру ТЭЦ-2.

С 12 по 20 июля без ресурса на время опрессовки останутся жители улиц Калинина, Кулагина, пос. Восточного, ВРЗ, ул. Промышленная, Партизанская, Ленина, Папанинцев, Ядринцева, пр. Строителей, ул. Советской Армии, Антона Петрова, Северо-Западная, 3-я Речная, Чеглецова, 4-я Западная, Смирнова, Петра Сухова, которые получают горячую воду от магистралей М-21, М-22 и М-25.

С 21 по 24 июля начнутся плановые ремонты. После этого водоснабжение будет возвращено.

Посмотреть полный график отключения горячей воды в Барнауле можно по ссылке.

Барнаул Отключения горячей воды

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