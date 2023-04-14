При некоторых болезнях куличи и яйца противопоказаны

14 апреля 2023, 06:42, Анастасия Бичакова

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В этом году Пасха выпадает на 16 апреля (воскресенье). К празднику православные традиционно приготовят куличи и покрасят варёные яйца. Большинству эти блюда не нанесут вреда, но при некоторых проблемах со здоровьем от них всё-таки лучше отказаться.

Кому и почему врачи рекомендуют не есть куличи и яйца на Пасху – читайте на amic.ru.

1 Кому на Пасху лучше отказаться от яиц? Яйца противопоказаны людям с любыми заболеваниями печени, семейной гиперхолестеринемией, а также аллергией на яичный белок, рассказала "Газете.ру" эндокринолог "Инвитро-Урал" Елизавета Кардапольцева.

2 Чем полезны яйца и сколько они хранятся? Врач отметила, что яйца богаты белком и микроэлементами, а "вредного" жира в них мало. Но тем, кто всё-таки ест их на Пасху, следует учитывать общую суточную калорийность. Кроме того, Кардапольцева напомнила о необходимости соблюдать срок хранения яиц. "Варёные яйца хранятся в холодильнике не более десяти дней (при условии, что на них нет трещин, тогда срок их хранения сокращается до двух-трёх дней). При этом желательно съесть их в течение первых четырёх дней", – уточнила эндокринолог.

3 Кому нельзя есть куличи? Куличи не стоит есть людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и диабетом, подчеркнула Елизавета Кардапольцева. Также снизить их употребление следует тем, кто испытывает проблемы с весом. "[В таком случае лучше] ограничить употребление куличей или перенести этот приём на первую половину дня. Рекомендованная норма – 100-200 граммов в день", — сказала врач.