Кому лучше отказаться от яиц и куличей на Пасху?
При некоторых болезнях куличи и яйца противопоказаны
14 апреля 2023, 06:42, Анастасия Бичакова
В этом году Пасха выпадает на 16 апреля (воскресенье). К празднику православные традиционно приготовят куличи и покрасят варёные яйца. Большинству эти блюда не нанесут вреда, но при некоторых проблемах со здоровьем от них всё-таки лучше отказаться.
Кому и почему врачи рекомендуют не есть куличи и яйца на Пасху – читайте на amic.ru.
Кому на Пасху лучше отказаться от яиц?
Чем полезны яйца и сколько они хранятся?
Врач отметила, что яйца богаты белком и микроэлементами, а "вредного" жира в них мало. Но тем, кто всё-таки ест их на Пасху, следует учитывать общую суточную калорийность.
Кроме того, Кардапольцева напомнила о необходимости соблюдать срок хранения яиц.
"Варёные яйца хранятся в холодильнике не более десяти дней (при условии, что на них нет трещин, тогда срок их хранения сокращается до двух-трёх дней). При этом желательно съесть их в течение первых четырёх дней", – уточнила эндокринолог.
Кому нельзя есть куличи?
Куличи не стоит есть людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и диабетом, подчеркнула Елизавета Кардапольцева.
Также снизить их употребление следует тем, кто испытывает проблемы с весом.
"[В таком случае лучше] ограничить употребление куличей или перенести этот приём на первую половину дня. Рекомендованная норма – 100-200 граммов в день", — сказала врач.
Комментарии 0