Со следующего года пенсии по старости в России будут индексировать дважды в год. О том, что такое решение было принято, на днях напомнили премьер-министр страны Михаил Мишустин и "социальный" вице-премьер Татьяна Голикова.
Как будет работать двойная индексация, когда будут повышать пенсии и заметят ли пенсионеры прибавку – в материале amic.ru.
1
Когда будут повышать пенсии в 2026 году?
Как мы уже сказали, индексация будет разделена на два этапа. Прибавку пенсионеры получат сначала в феврале, а потом в апреле, сообщил на оперативном совещании со своими заместителями Михаил Мишустин.
"Со следующего года перейдем на двухэтапную индексацию страховых пенсий. Они будут увеличиваться дважды: с февраля – по уровню инфляции за прошлый год, с апреля – по уровню роста доходов социального фонда", – передает его слова ТАСС.
При этом первый этап индексации будет проведен "задним числом" – пенсионеры в феврале 2026-го получат и положенную им прибавку за январь.
2
Как будут рассчитывать прибавку к пенсии в первый и во второй раз?
Подробных данных о том, каким будет механизм двухэтапной индексации пенсий, пока нет. Известно лишь, что первый этап останется неизменным: пенсии будут индексировать исходя из официального уровня инфляции за прошедший год. Вторую прибавку рассчитают "по уровню роста доходов социального фонда", подчеркнул Мишустин. Но он не уточнил, как именно это будут делать.
Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в беседе с "Парламентской газетой" также заметил, что власти будут учитывать и средний уровень зарплат в стране.
"Если средние зарплаты окажутся выше инфляции, возможна дополнительная прибавка. Однако ее уровень все равно ограничен объемом реальных поступлений, которые можно направить на пенсии", – цитирует депутата "ПГ".
Он подчеркнул, что новый механизм учитывает разные факторы экономики и должен будет приблизить пенсии россиян к реальному уровню цен и зарплат.
Но то, как именно будет рассчитываться второе повышение пенсий в году, станет известно чуть позже, когда Соцфонд опубликует все документы.
3
Станут ли пенсионеры получать больше денег после введения двойной индексации?
Очевидно, что да – к привычной россиянам индексации по уровню инфляции добавится еще одна, пусть пока и не до конца ясная.
"Это, безусловно, более существенное повышение доходов наших пенсионеров, поскольку это двойная индексация", – заявила на коллегии Минтруда вице-премьер Татьяна Голикова.
Экономические эксперты, с которыми удалось пообщаться "МК", сошлись во мнении, что апрельская прибавка точно будет небольшой. Они не ожидают, что она будет больше или хотя бы равна февральскому повышению. В любом случае, выводы можно будет делать только в 2026 году, когда двухэтапная индексация пенсий начнет действовать.
4
Какой сейчас средний размер пенсии по старости в России?
Страховую пенсию по старости в России получают более 33 млн человек. При этом средний размер ежемесячной выплаты в 2025 году равен 24,9 тысячи рублей, следует из данных сайта "Объясняем.рф".
07:42:23 15-04-2025
На уровне официальной инфляции, это копейки! 😎🧐
08:28:27 15-04-2025
Болталогия.
09:02:13 15-04-2025
и заметят ли пенсионеры прибавку------ хорошо сказали! 😆
09:08:45 15-04-2025
пенсы еще и должны останутся...несчастные люди...
09:47:32 15-04-2025
Ну вот, соцфонд хоть занят будет. Будут сидеть в своих роскошных зданиях огромной толпой и считать мизерные добавки пенсионерам
09:54:04 15-04-2025
то-то я смотрю - изможденные пенсионеры в прошлые выходные косяками с скандинавскими палками ломились кудато.
10:50:44 15-04-2025
Musik (09:54:04 15-04-2025) то-то я смотрю - изможденные пенсионеры в прошлые выходные к... ------ И?! Вот если бы они в Монако так ломились, тогда да...
10:11:01 15-04-2025
Можно и 12 раз по 5 рублей, а можно и один раз в черыре раза, не важно сколько раз поднимут важно на сколько, при этой власти пенсионеры будут нищими.
12:47:01 15-04-2025
Коммуналка, как всегда, всю надбавку отберёт!
16:19:43 16-04-2025
Не знаю у кого там пенсия 24000,у меня 15300,я знаю людей,у которых 12000,эти индексации курам на смех,этих пеесий не хватает на жизнь,половина этоо счета по жкх,а тарифы ростут и ростут ,поэтому пенсионеры в плачевном положении,проработав всю жизнь,многие здоровье потеряли
16:31:11 16-04-2025
Виктория (16:19:43 16-04-2025) Не знаю у кого там пенсия 24000,у меня 15300,я знаю людей,у ... Вика, Вика, Виктория... Не повезу тебя на море я... У тебя тарифы рОстут и рОстут... Всю жизнь проработала, а элементарные слова из кубиков складывать так и не научилась... Переплата пенсии идет...
16:45:25 16-04-2025
Виктория (16:19:43 16-04-2025) Не знаю у кого там пенсия 24000,у меня 15300,я знаю людей,у ... При выходе на пенсию всех «посчитали», определили суммы, у всех разные. Далее посредством индексации стали усугублять эту разницу. Допустим, у вашего соседа пенсия на 5000 больше. После индексации станет больше относительно вашей на 5500 ит.д.. Но на пенсии все неработающие равны, следовательно, увеличивать надо всем одинаково на некую твердую сумму. Например, всем по 3000.