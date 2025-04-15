Теперь власти будут учитывать не только инфляцию, но и другие экономические факторы

15 апреля 2025, 07:14, ИА Амител

Российские деньги, рубли / Фото: amic.ru

Со следующего года пенсии по старости в России будут индексировать дважды в год. О том, что такое решение было принято, на днях напомнили премьер-министр страны Михаил Мишустин и "социальный" вице-премьер Татьяна Голикова.

Как будет работать двойная индексация, когда будут повышать пенсии и заметят ли пенсионеры прибавку – в материале amic.ru.

1 Когда будут повышать пенсии в 2026 году? Как мы уже сказали, индексация будет разделена на два этапа. Прибавку пенсионеры получат сначала в феврале, а потом в апреле, сообщил на оперативном совещании со своими заместителями Михаил Мишустин. "Со следующего года перейдем на двухэтапную индексацию страховых пенсий. Они будут увеличиваться дважды: с февраля – по уровню инфляции за прошлый год, с апреля – по уровню роста доходов социального фонда", – передает его слова ТАСС При этом первый этап индексации будет проведен "задним числом" – пенсионеры в феврале 2026-го получат и положенную им прибавку за январь.

2 Как будут рассчитывать прибавку к пенсии в первый и во второй раз? Подробных данных о том, каким будет механизм двухэтапной индексации пенсий, пока нет. Известно лишь, что первый этап останется неизменным: пенсии будут индексировать исходя из официального уровня инфляции за прошедший год. Вторую прибавку рассчитают "по уровню роста доходов социального фонда", подчеркнул Мишустин. Но он не уточнил, как именно это будут делать. Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в беседе с "Парламентской газетой" также заметил, что власти будут учитывать и средний уровень зарплат в стране. "Если средние зарплаты окажутся выше инфляции, возможна дополнительная прибавка. Однако ее уровень все равно ограничен объемом реальных поступлений, которые можно направить на пенсии", – цитирует депутата "ПГ". Он подчеркнул, что новый механизм учитывает разные факторы экономики и должен будет приблизить пенсии россиян к реальному уровню цен и зарплат. Но то, как именно будет рассчитываться второе повышение пенсий в году, станет известно чуть позже, когда Соцфонд опубликует все документы.

3 Станут ли пенсионеры получать больше денег после введения двойной индексации? Очевидно, что да – к привычной россиянам индексации по уровню инфляции добавится еще одна, пусть пока и не до конца ясная. "Это, безусловно, более существенное повышение доходов наших пенсионеров, поскольку это двойная индексация", – заявила на коллегии Минтруда вице-премьер Татьяна Голикова. Экономические эксперты, с которыми удалось пообщаться "МК" , сошлись во мнении, что апрельская прибавка точно будет небольшой. Они не ожидают, что она будет больше или хотя бы равна февральскому повышению. В любом случае, выводы можно будет делать только в 2026 году, когда двухэтапная индексация пенсий начнет действовать.