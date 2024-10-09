Кому проще и сложнее найти работу по своей профессии в Алтайском крае?

66% опрошенных заявили, что в их профессиональной области сложно найти работу

09 октября 2024, 11:00, ИА Амител

Люди за работой / Фото: pxhere.com

В Алтайском крае в третьем квартале 2024 года легче всего работу находили специалисты из сферы строительства, а трудности испытывали сотрудники в сфере развлечения, выяснили эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

У кого есть проблемы с поиском работы по специальности?

"Более половины (66%) опрошенных работников Алтайского края на вопрос "По вашим ощущениям, в вашей профессиональной области сложно найти работу?" дали утвердительный ответ. Из них 23% считают, что трудоустроиться по профессии им "очень сложно", еще 42% – "скорее сложно", – говорится в исследовании.

Среди тех, кто испытывает проблемы с поиском работы, преимущественно представители сферы развлечений и медиа (82%), топ-менеджеры и ИТ-специалисты (по 77%), а также маркетологи и юристы (по 74%).

У кого нет проблем с поиском работы по специальности?

"25% опрошенных признались, что не испытывали сложности с трудоустройством по специальности в третьем квартале, причем 6% из них ответили, что найти работу по их профессии "совсем не сложно", а 19% – "скорее не сложно". Доля таких ответов по сравнению со вторым кварталом этого года уменьшилась на 4%", – выяснили эксперты.

Выше всех свои шансы на трудоустройство по профессии оценивают работники из ресторанно-гостиничного направления и сферы строительства (по 34%), а также производственники и менеджеры по продажам (по 33%).